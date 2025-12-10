Hanno cercato di fare entrare nel carcere Ucciardone a Palermo droga e telefonini con un drone. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato i responsabili che sono stati portati nel carcere Pagliarelli in attesa di giudizio.

L’intervento degli agenti ha consentito di bloccare due persone che stavano pilotando il drone appena fuori dall’istituto penitenziario e bloccare così il tentativo di introdurre la sostanza stupefacente e i micro telefoni con i quali i carcerati cercando di mantenere il controllo e il potere all’esterno dalle celle.

L’operazione rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno costante della polizia penitenziaria nella tutela della sicurezza e nel contrasto ai traffici illeciti che tentano di infiltrarsi all’interno degli istituti di pena.

A esprimere il proprio apprezzamento è stato anche il Cnpp, Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, che ha rivolto un pubblico elogio agli operatori in servizio all’Ucciardone:

“Un intervento impeccabile, frutto di capacità operative, attenzione e dedizione al servizio. Episodi come questo dimostrano ancora una volta l’altissimo livello di preparazione e la determinazione del personale nel prevenire e contrastare ogni forma di illegalità”, spiegano i vertici del sindacato – La brillante operazione conferma l’importanza dell’attività quotidiana degli agenti, spesso svolta in condizioni complesse e con crescenti sfide operative, e ribadisce la centralità del loro ruolo nella salvaguardia dell’ordine e della legalità all’interno degli istituti penitenziari”.