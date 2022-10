Ieri in viale delle Scienze arrestato un ricercatore universitario

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 60 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e di detenzione di materiale esplodente.

Nel corso di una perquisizione in casa gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato 600 grammi di droga tra hashish e cocaina e 16 chili di materiale esplodente. I poliziotti con il cane antidroga Yndira hanno setacciato la casa dell’uomo.

Nella tasca di un divano è stata trovata una busta di plastica con 500 grammi di hashish, diverse dosi già confezione e 60 grammi di cocaina.

In veranda sono state trovate 8 scatole di cartone con petardi e batterie. E’ stato necessario l’intervento degli artificieri. In casa sono stati trovati 395 euro anche questi sequestrati insieme alla droga e all’esplosivo. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Lo spaccio all’Università arrestato ricercatore universitario

Lo spaccio della droga nel parcheggio dell’Università di Palermo a ridosso della cittadella della conoscenza.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un ricercatore universitario di 30enne, palermitano, che adesso è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli nella cittadella universitaria

Nel corso dei controlli nel parcheggio dell’università di Palermo in via Ernesto Basile i militari hanno notato un uomo seduto dentro una vettura che non appena ha visto passare la gazzella ha cercato di nascondersi dentro l’abitacolo. I carabinieri si sono insospettiti e hanno iniziato i controlli.

Oltre mezzo chilo di stupefacenti

Non appena hanno aperto lo sportello della vettura si è sentito forte l’odore della marijuana. L’uomo nascondeva nella vettura 640 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. La droga recuperata è stata sequestrata e sarà esaminata dal laboratorio del comando provinciale dei carabinieri di Palermo.

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.