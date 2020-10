I carabinieri del radiomobile hanno arrestato L.G. di 25 anni nel quartiere Pallavicino a Palermo accusato di detenzione e spaccio.

I militari hanno fermato il giovane e hanno trovato addosso 3 involucri di marijuana. In casa sono stati trovati mille euro in banconote di piccolo taglio, 150 grammi di marijuana già divise in dosi e il materiale per il confezionamento.

Denaro e droga sono stati sequestrati. Il giudice ha convalidato l’arresto.