I giudici della seconda sezione d’appello di Palermo, presidente Gabriella Di Marco, ha condannato 8 imputati e ne ha assolto 6 finiti sotto processo dopo l’operazione Gordio su coltivazioni di marijuana nel territorio di Partinico e sui presunti collegamenti tra il traffico di stupefacenti e ambienti mafiosi. Il totale delle pene, in primo grado di 120 anni di reclusione, è sceso in appello a 44 anni. Sei imputati, su quindici giudicati con rito ordinario, sono stati assolti.

Uno degli imputati è deceduto durante il processo. Le indagini avevano ricostruito un presunto sistema criminale articolato, che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe operato facendo riferimento anche a soggetti legati alla famiglia mafiosa dei Vitale-Fardazza. Nell’inchiesta erano stati ricostruiti rapporti tra i gruppi criminali partinicesi e fornitori calabresi e con collegamenti con il gruppo romano dei Casamonica.

Sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” Nunzio Cassarà e Nicola Lombardo, entrambi condannati in primo grado a 21 anni di carcere, difesi dagli avvocati Cinzia Pecoraro e Marco Clementi. Stessa decisione ha riguardato Giuseppe Tola, Pietro Canori, Roberto Lunetto e Calogero Sicola. Lombardo e Sicola sono usciti dal carcere, mentre a Cassarà e Lunetto sono stati revocati gli arresti domiciliari.

I giudici hanno condannato Leonardo Zanca a 6 anni di reclusione accusato di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Claudio Bommarito a 6 anni e 8 mesi. Pena ridotta per Santo Calandrino, assistente capo della polizia penitenziaria in servizio al carcere Pagliarelli. L’accusa sosteneva che l’agente avesse agevolato la comunicazione tra detenuti, introducendo messaggi a detenuti per reati di mafia e ricevendo, in cambio, presunti favori. Dai 4 anni e 2 mesi in primo grado in appello è stato condannato a 9 mesi. . Sono state confermate le pene a carico di Agostino Arancio, condannato a cinque anni e sei mesi, Roberta La Fata, a sei anni e otto mesi, Margherita Parisi, a dodici anni, e Tiziana Vaccaro, a sei anni e otto mesi. Resta confermata l’assoluzione di Giuseppe Gaglio.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Cinzia Pecoraro che ha dichiarato “di essere molto soddisfatta del risultato ottenuto ci son voluti ben 5 anni e mezzo per riuscire a far trionfare la verità e la giustizia”. Anche l’avvocato Antonio Maltese, difensore di Sicola, Tola e Bommarito ha sottolineato “come la pronuncia abbia escluso, per i propri assistiti, la sussistenza dell’impianto accusatorio relativo all’associazione contestata, evidenziando il lavoro svolto nel corso del procedimento. Particolare rilievo – secondo il difensore – assume la scarcerazione di Calogero Sicola, che torna libero dopo un periodo di detenzione durato quasi sei anni”.