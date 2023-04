Operazione dei carabinieri della compagnia San Lorenzo

I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate “spaccio di sostanze stupefacenti”, “rapina aggravata”, “detenzione illegale di arma clandestina e munizioni”, “ricettazione” e “furto aggravato”.

Diciassette indagati nell’operazione

Gli indagati, 8 in carcere, 3 domiciliari, 5 dell’obbligo di dimora e 1 collocamento in comunità di un minorenne, hanno come base lo Zen 2 di Palermo. I provvedimento sono stati emessi dal gip di Palermo e del tribunale per i minorenni.

L’indagine, condotta dai militari e coordinata dalla procura di Palermo, iniziata tra ottobre 2021 e conclusa a febbraio 2022, ha consentito di smantellare una “piazza di spaccio” nel quartiere Zen 2, dove si poteva acquistare 24 ore su 24 cocaina, hashish e marijuana. Le zone della vendita di droga sono la via Agesia di Siracusa e via Fausto Coppi.

Le indagini sulla piazza di spaccio allo Zen 2 di Palermo sono state realizzate grazie a videoriprese, intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso di accertare come l’organizzazione riuscisse a guadagnare oltre 30 mila euro mensili e soddisfare la “domanda” giornaliera di decine di acquirenti provenienti da tutta la provincia. I Carabinieri hanno scoperto una zona di stoccaggio dello stupefacente presso l’abitazione di alcuni parenti compiacenti, arrestati nel corso delle indagini.

La base di stoccaggio della droga

In particolare, l’11 gennaio 2022, durante una perquisizione in un’abitazione in via D’Alvise, i carabinieri hanno trovato in frigorifero in cucina, circa 1,2 kg di stupefacente del tipo marijuana, e il materiale per il confezionamento. Nel guardaroba della camera da letto è stata trovata una 1 pistola con matricola abrasa con 24 cartucce. La banda utilizzava anche i sottoscala dei padiglioni per nascondere la droga. Tra gli indagati c’è un 19enne che all’epoca dei fatti aveva 17 anni – nipote di uno dei maggiorenni destinatari di misura cautelare – a cui sono stati contestati ben 38 capi di imputazione per spaccio di hashish e marijuana. Il gip ha disposto a suo carico il collocamento in comunità per allontanarlo dal contesto di provenienza.

La rapina all’autotrasportatore

Nel corso delle perquisizioni dell’operazione antidroga allo Zen 2 dei carabinieri quattro persone sono state arrestare in flagranza di reato e sono state segnalare alla prefettura 10 acquirenti, mentre è stata sequestrata circa un chilo e mezzo di droga. Uno dei pusher coinvolti dopo un dissidio sulla gestione della piazza di spaccio avrebbe abbandonato l’attività e avrebbe iniziato a rubare e mettere a segno rapine. Durante le indagini è stata fatta luce su una rapina commessa ai danni di un autotrasportatore il 13 gennaio del 2022. Due giovani sotto la minaccia di un coltello gli hanno portato via l’incasso della giornata circa 800 euro. Le fasi del colpo sono state ricostruite grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza tra le strade del quartiere.

