Due distinti tamponamenti avvenuti attorno alle 14 sulle corsie della circonvallazione, hanno paralizzato viale Regione Siciliana a Palermo.

Entrambi gli incidenti si sono verificati fra il Motel Agip e via Perpignano. Uno nella corsia in direzione Trapani, l’altro in quella opposta verso via Oreto.

In tutti e due i casi non sarebbero gravi le condizioni degli automobilisti rimasti coinvolti.

I due incidenti

Nell’incidente avvenuto nella corsia a monte sono state coinvolte due auto e una moto che è finita sul marciapiede che costeggia la ringhiera della linea del tram. Intervenuta una ambulanza del 118.

Nel secondo scontro due auto sono entrate in collisione, sfondato il lunotto posteriore dell’utilitaria tamponata.

Incolonnamenti

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico di viale Regione Siciliana, anche per via dell’ora di punta in cui sono avvenuti. Si sono verificati lunghi incolonnamenti si sono formati nelle due direzioni.

Solo 24 ore prima, poco distante, all’altezza del sottopassaggio tra viale Lazio e viale Michelangelo, sempre sulla circonvallazione si era verificato un altro incidente. Una Fiat Panda si è ribaltata finendo sullo spartitraffico. Anche in quel caso si sono formati incolonnamenti lungo la strada.