Tradizionale momento di commemorazione lungo l’autostrada A 29 nel 34esimoi anniversario della strage di capaci. davanti alla stele che ricorda l’autobomba che ha ucciso Giovanni falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, si sono fermati i Ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi per la cerimonia organizzata da Anas e questura di Palermo.

Due ministri in autostrada

Nel ricordo della Strage di Capaci, si è, così, tenuta questa mattina, lungo l’autostrada A29, la cerimonia commemorativa. All’evento hanno partecipato: il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare corone di fiori. Sotto la stele, per Anas, era presente anche il Dirigente Anas Sergio Cicero.

Il luogo della stele e quello dell’attentato

Il luogo dell’attentato, scelto meticolosamente da Cosa nostra trentaquattro anni fa per porre fine alla vita del Giudice Giovanni Falcone, principale bersaglio dell’agguato, è stato lo svincolo di Capaci, lungo l’autostrada “Palermo-Mazara del Vallo” poco distante da dove sorge la stele commemorativa per porre la quale è stato scelto un luogo ritenuto più sicuro per la circolazione autostradale.

Nella strage, oltre al Giudice Falcone, persero la vita anche la compagna Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’omaggio anche da parte di Anas

Anas ha voluto rendere un piccolo omaggio a tutte le vittime, cambiando il colore delle luci notturne dell’impianto di illuminazione del ponte ad arco San Giuliano, sito lungo la nuova strada statale 640, nel territorio di Caltanissetta, che in questo giorno di ricorrenza passa dal classico colore viola al tricolore della bandiera italiana.

Un piccolo gesto, affinché il loro sacrificio rimanga scolpito nei cuori di tutti i siciliani, non solo a Palermo, ma anche in altre provincie e su altre strade ed opere d’arte lontane dallo svincolo di Capaci.