Sette podi complessivi per la compagine siciliana

Due titoli italiani, tre argenti e due bronzi. Questo il bottino della compagine palermitana dei Delfini Blu al primo campionato italiano di nuoto in acque libere Fisdir che si è disputato a Torre Grande in provincia di Oristano, in Sardegna.

La competizione riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale ha visto la partecipazione di 43 nuotatori provenienti da tutta Italia ha visto tra i suoi protagonisti anche gli atleti della delegazione Fisdir Sicilia.

L’evento, organizzato dalla società Sea Scout, promosso dal dinamico delegato regionale Carmen Mura e dal responsabile nazionale del nuoto in acque libere Giuseppe Andreana, ha visto lo svolgimento di tre tipi di gare: 150, 600 e l’impegnativa e selettiva 1500 metri.

Sette podi per i Delfini Blu

Delfini Blu sugli scudi con due titoli italiani ottenuti da Alessio Casalicchio nei 600 metri e Riccardo Lucà nei 150 metri. Ma ci sono stati altri piazzamenti di rilievo. Sul podio anche Eros Negro (oro nel 2022 nei 100 stile libero agli italiani stile Open a Chianciano Terme), argento nei 1500 metri, Nicolò Bonsignore argento nei 600 metri, Chiara Siragusa argento nei 150 metri ed ancora due bronzi con Valeria Capizzi e Nicolò Pace rispettivamente nei 150 femminili e maschili.

Le parole della presedente Bellomo

“I tecnici Blasco e Davide Di Maio, Riccardo Guaresi e Gregorio Messina – racconta Marina Bellomo, presidente della Asd Delfini Blu Palermo – hanno iniziato la preparazione in pieno agosto per arrivare preparati all’importante impegno sportivo e sono molto soddisfatti. Le gare a mare rappresentano una sfida particolarmente impegnativa, serve una base di buona preparazione atletica necessaria per sostenere le distanze, e le correnti che rendono inevitabilmente più complesso il nuoto a mare rispetto a quello in piscina. È necessario, inoltre, saper gestire l’orientamento per rispettare correttamente i passaggi dai punti boa del campo gara. Le gare sono state avvincenti – conclude Bellomo – con atleti di ottima levatura ed un nutrito pubblico che ha calorosamente accolto, con i dovuti tributi, tutti i partecipanti al loro traguardo”.

Settimo posto per l’ennese Igor Catalano

Settimo posto assoluto per Igor Catalano (Asd Project Diver – Disabili no Limits) conquistato con la determinazione, la tenacia ed il sorriso contagioso che da sempre contraddistinguono l’atleta ennese.