Due vittime sulle strade siciliane in poche ore, muoiono un camionista lungo la A18, un 22enne nel Nisseno

Manlio Viola di

09/09/2026

Un pomeriggio di sangue e tragedie sulle strade e autostrade della Sicilia. Nel giro di poche ore, due gravissimi incidenti stradali hanno sconvolto l’isola, lasciando dietro di sé una scia di dolore: il bilancio è di due morti e un ferito grave in due distinti scontri avvenuti lungo l’autostrada A18 Messina-Catania e sulla Statale 640 a Caltanissetta.

Inferno sulla A18: tir tampona un mezzo in sosta, morto un autista

Il primo dramma si è consumato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Giarre, in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Catania, un autoarticolato si trovava fermo sulla corsia di emergenza per cause ancora sconosciute.

Un secondo camion, che sopraggiungeva nella stessa direzione, lo ha violentemente tamponato. L’impatto è stato devastante: il mezzo pesante ha travolto l’autista del primo camion che in quel preciso momento si trovava appiedato sulla carreggiata. Per l’uomo l’impatto si è rivelato fatale e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sotto shock e ferito l’altro conducente, trasportato d’urgenza in ospedale dal 118.

A complicare la situazione nella stessa arteria, a poca distanza, un altro mezzo pesante è andato in fiamme nei pressi dei caselli di San Gregorio. Lunghissime code hanno paralizzato il traffico autostradale, costringendo le autorità a consigliare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo.

Tragedia a Caltanissetta: muore un giovane panettiere di 22 anni

Nemmeno il tempo di documentare il disastro della A18 che una seconda tragedia ha colpito il cuore della Sicilia. Sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori”, all’interno della galleria Caltanissetta, ha perso la vita Kevin Garzia, un giovane di soli 22 anni.

Il ragazzo, molto noto in città dove lavorava come panettiere nell’attività di famiglia, viaggiava a bordo della sua motocicletta in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania. Al chilometro 54,500, per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un carroattrezzi.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, dei Vigili del Fuoco e del personale Anas, le ferite riportate dal giovane sono apparse subito gravissime e il 22enne è morto sul colpo. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. La corsia della Statale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta Sud.