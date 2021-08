è stato punto di riferimento per l'informazione politica regionale

Lutto nel mondo del giornalismo palermitano e siciliano. Scompare una memoria storica dell’informazione politica e parlamentare in Sicilia. È morto Arrigo Pasquini. Di origini venete, aveva cominciato giovanissimo il suo percorso professionale come redattore del quotidiano Telestar.

Era poi passato all‘ufficio stampa della Presidenza della Regione siciliana che ha diretto per molto tempo sin dalla sua istituzione. In questo ruolo ha lavorato con 17 presidenti, tra cui Piersanti Mattarella, e seguito le più importanti vicende politiche degli ultimi decenni.

Attento osservatore e geloso custode dell’autonomia professionale, è stato un punto di riferimento per l’informazione politica regionale. Oltre alla moglie, Arrigo Pasquini lascia due figlie: Laura, giornalista della Rai, e Marta, musicista.