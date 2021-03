Tanti i messaggi dei compagni

Militante convinto e appassionato. Ha sposato tantissime battaglie per cercare di migliorare questo mondo e la città di Palermo. Improvvisamente è arrivata la notizia della morte di Fabio Li Pani che ha sconvolto i compagni di partito.

Una notizia che ha colto amici e militanti di sorpresa lasciandoli nello sconforto. Tanti i messaggi sui social per ricordare il suo stile e la sua forza di militante appassionato.

È con grande dolore che abbiamo appreso dell’improvvisamente scomparsa di Fabio Li Pani, giovane compagno generoso, impegnato fino all’ultimo nell’attività sindacale e di partito. A nome di tutti i militanti di Articolouno, ci stringiamo con grande affetto alla famiglia di Fabio in questo terribile momento.

Ci sono notizie che ti arrivano e ti lasciano sgomento. Fabio era il prototipo del militante appassionato e instancabile. Dalla lotta per migliorare le condizioni degli immobili di via Brigata Aosta alla vertenza dei pip, non c’è stata battaglia che non abbia seguito e in cui non abbia messo tutto se stesso. Capace di chiamarti a qualsiasi ora, di parlarti senza sosta. Ma mai pretendendo, mai urlando. Ciao Fabio, e scusaci per non essere stati all’altezza dei tuoi sogni.

Ci sono notizie che non ti aspetti e che non avresti mai voluto sentire. Ciao Fabio , voglio ricordarti così: militante sorridente ed appassionato.

Ho appena appreso una triste notizia, se ne andato Fabio Li Pani . Sono rimasto scioccato. Ciao Fabio. Condoglianze alla famiglia.

Caro Fabio che brutto scherzo ci hai fatto. Non sembra vero.