Era conosciuto da tutti a Mondello e a Palermo. Era il re giochi estivi sulla spiaggia. È morto a 81 anni Giuseppe Taranto, meglio noto come “lo zio Pippo”.

Negli anni è stato animatore, e conduttore tv nelle emittenti cittadine, che per più di 50 anni ha accompagnato con giochi e gag le giornate dei bambini che trascorrevano le giornate tra le capanne del lido Italo Belga.

Il suo palco già a 27 anni, quando Beppe Castellucci della società che gestisce il lido dell’Italo Belga vide in lui la persona che poteva trasformare la spiaggia in un luogo di divertimenti in stile Rimini o Riccione.

E da allora “lo zio Pippo” non si è fermato più. Con i suoi capelli in stile Mike Bongiorno e la “divisa” bianca, pantaloni e camicia, si è messo a inventare giochi rimasti nel mito come “il castello più bello” o “la caccia al tesoro in acqua”, trasformandosi in una sorta di totem della spiaggia, che cresceva anno dopo anno insieme con le capanne che invadevano l’area. Contemporaneamente nasceva in spiaggia ‘’Stazione ad onde azzurre” da dove Taranto diffondeva annunci e pubblicità. Per non dimenticare le gare tra piccoli aspiranti attori e cantanti, che lo trasformarono in un talent scout ante litteram.

I funerali si svolgeranno sabato prossimo al cimitero di Sant’Orsola.