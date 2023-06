Ha fatto viaggiare tanti palermitani. Il mondo dell’imprenditoria e dello sport piange la morte di Paul John Tagliavia. Proprietario dell’agenzia di viaggi Tagliavia, con sede a Palermo, aveva 66 anni e da diverso tempo era malato. La sua grande passione era il nuoto, era stato tesserato nella Waterpolo e per tantissimi anni nella Nadir Palermo, partecipando a molte gare di categoria.

Nonostante la malattia lo avesse molto debilitato, fino alla fine ha cercato di continuare a vivere giorno dopo giorno normalmente, sempre con il sorriso sul volto.

L’ultima sua foto su Facebook è dell’8 giugno scorso. Tagliavia, dopo un periodo di ricovero in ospedale era tornato a casa, appariva molto dimagrito, ma immancabile era il sorriso. Sopra la foto una scritta “Ciao a tutti”, come a voler salutare coloro che lo conoscevano per l’ultima volta.

Commovente il ricordo della Polisportiva Nadir sulle pagine online ufficiali: “Il Presidente della Polisportiva Nadir, il Consiglio Direttivo, lo Staff e tutta la squadra, addolorati per la perdita del caro Amico Paul Jolin Tagliavia, lo ricorderanno sempre con grande affetto. Alla moglie Barbara Miserandino, nostra Amica ed associata e a tutta la famiglia Tagliavia-Miserandino il nostro più sincero affetto. ‘Caro Paolo, fino a qualche giorno fa abbiamo ‘programmato’ insieme le vacanze estive, non grandi viaggi ma brevi week end in riva al mare. Forse sognavamo un tuo miglioramento o forse facevamo finta di non capire… Da qualche anno, grazie alla nostra passione comune per il nuoto, abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Tu un po’ schivo, non volevi stare nelle chat ma, ad alcuni di noi, hai dato la tua preziosa amicizia ed io sono tra questi fortunati. Paolo o Paolino per i coetanei, ‘zio Paul’ per i più giovani, ma per tutti un caro AMICO. Poi la malattia… no è meglio dire un calvario. Un percorso lungo, difficile, tortuoso che ti ha sottoposto a picchi di illusione e purtroppo successive delusioni. L’Amore infinito della tua adorata Barbara, il dono più bello che si possa fare, neanche questo purtroppo ha cambiato quel destino crudele. Ed è anche per questo che oggi che ci hai lasciato siamo soli, tristi, arrabbiati. Il tuo ultimo compleanno, solo 1 mesa fa, hai voluto festeggiare per ringraziarci (e di che?) Gli ultimi giorni a casa, le chiacchierate nella bella terrazza piena delle tue innumerevoli e amate piante curate da Te, sono stati momenti bellissimi, malgrado la tristezza di vederti così provato. Paolo, caro AMICO, ci mancherai tanto ma non potremo mai dimenticarti e sai già che tanti di noi si prenderanno cura della tua e nostra amata Barbara. Adesso Riposa in Pace. Francesca”.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti sui social hanno voluto testimoniare l’affetto e la vicinanza alla moglie Barbara, ricordando l’uomo tra lavoro e passione.

“Ciao Paul farai ancora tante belle nuotate”, ha scritto Andrea Tessitore. “Grande Paolino! Ho vissuto con lui i primi bellissimi anni della mia infanzia, tra nuoto e pallanuoto. Sempre col sorriso che lo ha sempre accompagnato. Un abbraccio a Luigi, Marina è tutta la sua bella famiglia”, ha commentato Gianfranco Panzica. E ancora, Pietro Campofiorito: “Ci mancherà la tua eleganza e la tua gentilezza. Un caro saluto a Barbara”.