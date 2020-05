Non si hanno più notizie da questa mattina di Antonino Lotà di 86 anni un uomo che abita in via delle Ferrovie a Palermo.

Sono scattate le ricerche e tutto il quartiere di Cardillo è impegnato per cercare di ritrovare l’anziano che era uscito a bordo di una Fiat Punto bianca.

La famiglia chiede aiuto e di chiamare le forze dell’ordine se qualcuno lo vede in giro per il quartiere.