I vigili del fuoco di Augusta e di Siracusa sono intervenuti questo pomeriggio a Melilli in via San Giovanni per l’incendio di una macchina parcheggiata in un seminterrato.

Tanta la paura per i residenti della palazzina che hanno temuto per la propria incolumità, in quanto il rogo si sarebbe propagato con estrema rapidità. Non sono chiare per il momento le ragioni che hanno scatenato le fiamme, i pompieri, a tal proposito, non escludono nessuna ipotesi, tra cui un incidente. Ma serviranno delle altre verifiche prima di avere delle certezze, in ogni caso sono stati gli stessi proprietari dello stabile ad allartare i vigili del fuoco. Tante le richieste di intervento arrivate alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri e tutte convergenti nello stesso posto.

In poco meno di un’ora i soccorritori hanno arginato l’azione delle fiamme e poco dopo sono stati avviati i rilievi per determinare le cause del rogo. Poco prima di recarsi a Melilli, i vigili del fuoco si erano precipitati a Lentini per soccorrere altri residenti di uno stabile invaso da uno sciame di api.