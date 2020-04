polizia e carabinieri hanno già avviato le indagini

Paura nell’Agrigentino nella tarda serata di ieri.

Cinque auto distrutte, e un portone bruciacchiato e annerito dal fumo. E’ accaduto tra le vie Calatafimi, Piemonte e Capitano Maira a Canicattì.

I roghi si sono verificati quasi in contemporanea.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. La polizia e i carabinieri hanno già avviato le indagini ed è “caccia” al piromane. Perché non c’è dubbio sul fatto che tutti gli incendi siano dolosi. Nessun bersaglio preciso, sembrerebbe, ma scelte casuali.

Secondo quanto scrive GrandangoloAgrigento, le vetture date alle fiamme sarebbero sette.

Si pensa che ad agire siano state almeno due persone che volontariamente hanno incendiato le auto in più punti della città costringendo i vigili del fuoco ad estenuanti corse contro il tempo.

Sconosciute al momento le cause dei roghi anche se sembra prevalere la pista dell’incendio doloso delle autovetture che, come detto, sono avvenuti in più vie diverse della città e quasi in concomitanza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni e ad altre auto.

