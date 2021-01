Una esperienza nata nel cuore di Palermo

O è Natale tutto l’anno o non è Natale mai. Ve la ricordate? E’ una vecchia canzone italiana. Ora le feste sono definitivamente archiviate e ritorniamo alla nostra strana normalità. Il mondo, fuori, ci appare grigio ed insidioso. Forse lo è veramente. Se persino noi, nelle nostre comode dimore, con i nostri comfort e le cene sempre pronte, avvertiamo la privazione di alcune libertà, proviamo ad immaginare come si possa sentire un bambino che tutti quei privilegi non ha.

Da un mese ho lanciato una raccolta fondi per la Casa del Sorriso, la onlus con sede a Monreale che si occupa di interventi a favore di minori appartenenti a nuclei familiari disagiati. Padre Francesco ed il suo meraviglioso staff si occupa di tantissimi bambini per fare in modo che possano tornare alla società come donne e uomini liberi e realizzati. Ancora una volta, dunque, chiedo il vostro sostegno per continuare la raccolta fondi per la Casa del Sorriso e fare in modo – come ci ricorda quella vecchia canzone di Luca Carboni – che nel nostro cuore sia sempre Natale. Ed ognuno di noi sia disposto a donare un pó di quel che ha per aiutare chi sta soffrendo ed è in difficoltà.

Ho già raccontato del mio incontro con Padre Francesco. Sono rimasto affascinato dal suo modo di concepire il sistema di aiuti a favore dei bambini. Padre Francesco mi ha raccontato la storia della Casa del Sorriso. Quell’esperienza è nata nel cuore di Palermo, alla Kalsa, vicino a piazza Magione. Un angolo della storia di questa città che tutti noi sappiamo essere legata alla storia di due eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dare una mano alla missione di Padre Francesco e dei tanti volontari della Casa del Sorriso è un gesto nobile, un gesto di piccolo eroismo quotidiano. La Casa de Sorriso ha un storia solida, nobile e cristallina, una storia che risale a un tempo addirittura antecedente alle leggi che oggi regolano il sistema degli affidi. Da sempre, l’obiettivo della onlus di Monreale è immaginare un percorso che restituisca i minori alle famiglie ed alla società. È un mondo meraviglioso fatto di coccole e di attenzioni. Non è un collegio. E’ qualcosa di diverso, una famiglia, La Casa del Sorriso apre le porte del mondo anche a quei bambini oggi in difficoltà.

Un esempio: invece di farli studiare all’interno della Casa, tutti i bambini vanno regolarmente a scuola. Tante persone hanno già dato il loro contributo nel periodo natalizio. La raccolta fondi continua e continuerà ancora per qualche settimana. Ma non perdiamo più tempo. Basta veramente un piccolo contributo per regalare un sorriso a tanti bambini che attraversano un momento difficile e hanno trovato un approdo sicuro a Monreale.

Fate la vostra donazione attraverso questo link

https://www.gofundme.com/f/a-natale-con-la-casa-del-sorriso