Suor Emanuela è salita in cielo. Dopo un lungo periodo di sofferenza vissuto sempre con molta forza e con la dolcezza che l’ha sempre contraddistinta nella sua vita terrena, ieri ha lasciato le sue sorelle minori di San Francesco che in questi anni le sono state vicine. Una suora e una donna con un fortissimo spirito di servizio.

L’inizio della sua missione nel convento di Tusa, poi oltre 14 anni di missione in Colombia a Pereira insieme a Suor Chiara dove è stato edificato dal nulla un convento. Poi il ritorno a Palermo. La malattia e il sorriso e lo sguardo d’amore che ha sempre donato a tutti.

Questo il messaggio di Suor Chiara

“È salito al Cielo un Angelo vero. L’Amore di Dio ce lo ha donato per un tempo sulla terra. Ora è volato di nuovo in Cielo per continuare a fare tanto bene sulla terra. Dopo una vita di amore assoluto, di donazione totale, una vita dove in ogni momento pensavi e ti prodigavi solo per gli altri con infiniti gesti di amore, di offerta di tutta la tua malattia, di preghiere, ieri sei volata in Cielo. Emanuela la morte non separerà mai chi come noi si è amato e aiutate sempre sinceramente e profondamente. Il tuo amore per Dio e per ogni persona è stato straordinario. Grazie Emanuela. Tu sei una Santa. Hai accettato tanta sofferenza con tanta umiltà, con infinita pazienza con assoluto amore. Neanche la sedia a rotelle e le tue grandi sofferenze ti hanno fermato mai nell’amare”.

E continua. “Grazie gioia infinita del mio cuore per tutto il tuo amore per ognuno di noi che abbiamo avuto nella vita la grazia di condividere una vita intera o anche un solo istante alla presenza di una umile e grande santa che con l intensità di chi ama veramente e da tutto di sé ci hai lasciato il profumo dell’ amore che inonda le nostre anime e vita.

Sei e sarai sempre con noi perché sorella morte non separa e separerà mai coloro che come noi si sono amati veramente. Grazie gioia mia da parte di tutti coloro che ti amiamo e che tu hai amato e che ami.

Ora gioia grande dei nostri cuori prega per noi. Come hai fatto nella terra continua ad aiutarci dal Cielo con le tue preghiere. Le tue ultime parole per confortarci tutti. “Io sono serena, sono con Gesù, state sereni. Vi voglio bene”. E anche noi ti amiamo e ti ameremo per sempre perché i doni di Dio sono per sempre e tra tutti i doni tu sei il dono straordinario del Cielo , Emanuela, Dio con noi, oggi sempre e per sempre.

Ora, dopo una vita intera spesa con infinito amore e dedizione e dopo tanta sofferenza causata dalla malattia, riposa gioia infinita dei nostri cuori. Riposa alla presenza di Gesù, Maria e il Cielo intero. Prega per noi con infinito ed eterno amore tua sorella Chiara a nome di tutti coloro che hai amato, che ami, che ti hanno amato per sempre. Dal Cielo ti preghiamo continua a farci il tuo dolce sorriso con il quale senza bisogno di grandi parole sapevi donarci tutto il tuo cuore. Ti amiamo per sempre come tu ci ami per sempre e come per sempre saremo insieme. Grazie Dio buono per averci donato una Santa in terra. Grazie Dio d‘amore infinito per il dono straordinario di Emanuela. Grazie al Cielo intero che il Festa la accolta nella Gloria dei Santi quale Santa che è. Un infinito abbraccio d Amore eterno tesoro immenso . Ti amo e ti amiamo per sempre. Grazie gioia per tutto e per ogni particolare del tuo cuore.

Nel cuore di ognuno con la tua bellezza interiore che sapevi donare hai “scritto” un’icona eterna che ognuno contempla e custodisce nel cuore ,perché tu oltre a scriverle con i tuoi colori e pennelli l hai scritta con particolari d Amore scritti nella profondità dell’ incontro tra la tua anima e l anima dell’ altro che incontravi. Linee indelebili che solo l’Amore vero può scrivere per sempre. Grazie amore grande delle nostre vite. Grazie di esistere e restare sempre…insieme… Ti amo e ti amiamo. A nome di tutti e ciascuno. Tua Chiara per sempre”.

I funerali di Suor Emanuela si terranno domani giovedì 26 giugno nella Chiesa Santa Chiara alle Stimmate di Palermo alle ore 16.