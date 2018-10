tutti i riconoscimenti assegnati

Alla Camera dei Deputati di Roma, sono stati conferiti i best awards 2018 delle eccellenze italiane.

Il prestigioso riconoscimento ha coinvolto Istituzioni, personalità pubbliche e private, aziende e personaggi ed influencer, che hanno da sempre investito nel Made in Italy.

Ad essere premiati tre siciliani: nella categoria produttori Giuseppe Frusteri Presidente OPAN (Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi) per aver creato un marchio collettivo di Qualità assicurando tracciabilità dei prodotti ed eccellente organizzazione; nella categoria Cinema e Tv Maurizio Ninfa Presidente Vertical Movie, per la straordinaria intuizione di cogliere ed interpretare un cambiamento epocale nell’ambito degli audiovisivi, nella categoria eccellenze in comune, Bernadette Grasso, assessore Regionale autonomie locali e della funzione pubblica per aver valorizzato le eccellenze del made in Sicily.

Un parterre d’eccellenza a rappresentare lo stile italiano nei diversi settori. L’iniziativa è stata promossa, in collaborazione con le Istituzioni, dal dott.re Domenico Consentino, Presidente di AgerMea, ente di promozione del Made in Italy e di SiamoImpresaAgricolutura.

L’evento anticipato dal convegno ”Promozione del Made in Italy per vincere le sfide della globalizzazione” si è concluso con la cerimonia di premiazione delle eccellenze italiane che si sono distinte per la qualità di produzioni, spirito imprenditoriale e talento artistico. L’obiettivo è riconosce le punte di eccellenza italiana in vari settori. Il riconoscimento ha attribuito anche il titolo di “ambasciatore” dei valori con cui vogliamo che il nostro Paese continui a essere identificato: eccellenza, qualità, capacità, formazione ed arte”. I best award, inseriti all’interno della nota piattaforma www.eccellenzamadeinitaly.com, che si è sempre distinta per aver certificato l’eccellenza di quel Made in Italy che punta sulla qualità contribuendo a consolidare il ruolo del nostro Paese nel mondo. Il nostro obiettivo – ha spiegato Domenico Cosentino, Presidente AgerMea – e’ diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia nel mondo.” Tra le cinque categorie, ha ricevuto un riconoscimento speciale anche lo chef Simone Rugiati, che della promozione e valorizzazione della qualità delle produzioni Made in Italy ne ha fatto una missione. Rugiati, chef e conduttore televisivo della nota trasmissione “Cuochi e Fiamme”, ha infatti, brillantemente dedicato la sua carriera alla valorizzazione del Made in Italy e della biodiversità tutelando tradizione ed identità territoriale per la promozione dell’eccellenza italiana. Sono soddisfatto ed emozionato – ha dichiarato Rugiati- che il valore che io ho sempre attribuito alla qualità ed alle nostre produzioni di eccellenza sia stato riconosciuto in un contesto di alto profilo Istituzionale. Che dire…ricevere un riconoscimento è sempre un onore, ma quando si tratta di temi così importanti per me, come la tutela della tradizione e dell’identità eno gastronomica del nostro Paese, lo è ancora di più. Il nostro obiettivo è promuovere la sostenibilità alimentare anche tra le giovani generazione per una consapevole scelta di ciò che si porta a tavola. Mangia italiano e mangia sano.

I Best awards 2018 sono stati assegnati a:

Categoria Produttori

Azienda agricola Placido Volpone per la qualità del Rosone Nero di Troia, vino che mira alla valorizzazione del vitigno autoctono e alla riscoperta del proprio territorio d’origine.

OPAN, Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi Presieduta da Giuseppe Frusteri per aver creato un marchio collettivo di Qualità assicurando tracciabilità dei prodotti ed eccellente organizzazione

Consorzio d Tutela D.O.C. “Tavoliere” per aver dato visibilità e nuovo vigore al vitigno autoctono Nero di Troia dell’Areale di Capitanata. Riportandolo, grazie alle sue cantine associate, al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale come uno dei migliori vini dell’ultimo decennio.

Azienda Agricola Acquasanta di Mario Santo Marseglia per l’eccellente produzione biologica dell’olio d’oliva, quale simbolo agroalimentare di altissima qualità capace di esportare il Brand Made in Italy nel mondo.

Società Agricola Arte di Massimo Borrelli quale encomiabile esempio di economia circolare applicata al settore agricolo alimentare.

Farris di Giorgio Mercuri, per aver investito nella produzione ed innovazione del processo produttivo.

Categoria Eccellenze in Comune

Bernadette Grasso, assessore Regionale autonomie locali e della funzione pubblica per aver sviluppato una politica di azione per la promozione delle piccole e medie imprese

Alberto Casoria Presidente Asso Gal Puglia, quale ambasciatore dello sviluppo sostenibile ed inclusivo delle comunità rurali .

Gianfilippo Mignogna Sindaco di Biccari per aver valorizzato l’area montana ed il patrimonio naturalistico di Biccari favorendo la promozione turistica

Antonio Manfredelli sindaco di Rivello per essersi distinto in difesa della tradizione della cultura contadina valorizzando le eccellenze. Nicola Gatta Sindaco di Candela per aver gestito la pubblica amministrazione con spirito imprenditoriale valorizzando le eccellenze del proprio territorio.

Storie di successo

Salvatore Oliviero per la capacità di incentivare l’economia made in italy con politiche di internazionalizzazione.

Cinema e Tv

Simone Rugiati, chef e conduttore televisivo per aver brillantemente dedicato la sua carriera alla valorizzazione del Made in Italy e della biodiversità, valorizzando le produzioni di qualità tutelando tradizione ed identità territoriale per la promozione sostenibile dell’eccellenza italiana

Stefano Reali per la straordinaria e brillante capacità narrativa nel raccontare la storia italiana esaltando anche le eccellenze più nascoste.

Maurizio Ninfa, Presidente e Salvatore Marino ideatore e direttore artistico del Vertical Movie Festival per la straordinaria intuizione di cogliere ed interpretare un cambiamento epocale nell’ambito degli audiovisivi

Marco Capretti, conduttore, attore, comico per il talento espresso e la creativa capacità di unire allo spettacolo i valori dell’Italianità con eleganza ed innovazione.

Formazione

Danilo Iervolino, Presidente dell’Università Telematica Pegaso, per essersi distinto per le straordinarie capacità imprenditorali, quale esempio brillante di intraprendenza manageriale rivolta al futuro ed ai giovani, per il costante impegno nel garantire un alto livello di Qualità nella formazione dell’Istruzione Superiore.

Massimiliano Salemme, Presidente Made in Italy school per aver fondato un sistema di formazione di Qualità e all’avanguardia nella promozione dei mestieri de Made in Italy.