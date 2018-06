presentato ieri a Palermo

Non informare ma sorprendere. Non la notizia più importante, ma quella di cui nessuno parla o vuole parlare. Sarà questa Buttanissima Sicilia, il nuovo progetto editoriale di Giuseppe Sottile che dopo diversi decenni di trascorsi nel panorama giornalistico nazionale, dal giornale L’ora al Giornale di Sicilia, da Studio Aperto a Il Foglio, e dopo gli ultimi tre anni alla direzione di Livesicilia.it ha ideato ed avviato la sua nuova creatura, il giornale dell’irriverenza.

A presentarla sono stati il direttore Giuseppe Sottile e il figlio Salvo, ospiti della magnifica terrazza della Rinascente, in piazza San Domenico, a Palermo.

Numerosi amici e tanti colleghi giornalisti sono accorsi per salutare la nascita di buttanissima.it: “E’ una macchina non facile da alimentare – ha spiegato Giuseppe Sottile – in cui ogni giorno occorre approfondire una storia che altrove non leggerete. Eviteremo l’ovvietà, la banalità e il politicamente corretto. Non apparteniamo a nessun coro, ma essere garbati, eleganti ed educati rimarrà la nostra prerogativa. Vogliamo essere irriverenti, ma mai volgari, mai offensivi, mai arroganti, mai presuntuosi”.

Si tratta di una esperienza editoriale inedita che punta a riproporre il gusto delle buone letture anche sulla rete internet e nell’epoca in cui i social network hanno dato diritto di tribuna a tutti proprio nei termini in cui aveva previsto Umberto Eco qualche anno fa.

Su Buttanissima.it è possibile trovare ogni giorno anche le Buttanissime Vergogne e le Meraviglie della Sicilia e non solo, i personaggi alla buttanesca, profili in chiaro scuro delle migliori e peggiori personalità siciliane, il sabato del villaggio con i post di più autori sui più svariati argomenti ed i migliori contenuti che i social esprimono sugli argomenti di maggiore attualità oltre le notizie alla Buttanesca raccolte dal network dei siti iperlocal curato da Digitrend che ne ha curato la realizzazione tecnica ed il design del nuovo giornale siciliano.

Per saperne di più, clicca qui.