la ricerca della quadra nel centrosinistra

Il centrosinistra starebbe raccordandosi su un nome per il candidato sindaco di Palermo. Si tratterebbe di un nome sul quale tutte le forze potrebbero convergere e fare fronte comune. Pd, M5S e Sinistra ecologista vedrebbero in Franco Miceli la persona giusta.

Il nome anticipato nei giorni scorsi

Ora arriva il primo vero profilo per il centrosinistra per superare l’impasse visto che le elezioni comunali sono sempre più vicine e l’indecisione regna ancora sovrana. I partiti, come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, avrebbero fatto sintesi superando i personalismi e alla fine avrebbero individuato nell’ex presidente dell’ordine degli Architetti di Palermo e attuale presidente nazionale degli architetti, la figura che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Chi è Franco Miceli

Franco Miceli, 70 anni, è un professionista conosciuto a Palermo. Nel 1998 fino al 2000 è stato assessore ai Lavori pubblici della giunta Orlando e componente del comitato organizzatore della conferenza dell’Onu. Miceli ha anche una caratura politica, essendo stato in passato segretario dell’allora Pds, ma sono anni che ormai è lontano dai ruoli attivi essendosi dedicato agli organismi della sua professione, l’architetto.

I dubbi e nessuna conferma

Il nome di Miceli è fino a ora solo una ipotesi. Miceli, infatti, non avrebbe ancora accettato la candidatura a sindaco di Palermo visto che per farlo dovrebbe lasciare la carica che riveste attualmente all’ordine degli Architetti. Poi il nome di Miceli dovrà essere vagliato anche da Leoluca Orlando che, come dice il giornale di Sicilia, non avrebbe preso bene la notizia. Il primo cittadino uscente, non è una novità, vorrebbe che il nome del candidato di centrosinistra uscisse dalle primarie. Sul nome di Miceli però ancora tutto tace. Solo Giusto Catania si sbottona, dicendo che la trattativa potrebbe essere alle “battute finali e che la prossima settimana daremo ufficialmente il nome”. I renziani entreranno in questo programma? Difficile dare una risposta.