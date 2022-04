Catania: "Una lista importante per Miceli"

Sinistra Civica Ecologista è il nome della prima lista presentata alla città di Palermo a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Questa mattina presso i locali del Cre.Zi Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa la presentazione dei quaranta candidati e le proposte politiche del soggetto politico, che mette insieme le forze progressiste e ambientalista della città. Presente il candidato sindaco Franco Miceli.

Una nuova fase per Palermo

“Avvieremo una nuova fase della vita della città costruendo un programma per il futuro di Palermo – ha detto a BlogSicilia il candidato Franco Miceli a margine della presentazione della lista a suo sostegno -, tenendo conto degli elementi positivi sviluppati fono a oggi e delle criticità ed emergenze affiorate. Un programma innovativo per costruire un futuro per la città affinché possa diventare una grande capitale del sud al centro del Mediterraneo”.

Il disastro nel centrodestra

“Una candidatura – sottolinea il presidente di Sinistra delle Idee, Ninni Terminelli – raggiunta dopo un lungo dibattito nel centrosinistra che è durato molti mesi. Sinistra Civica Ecologista è un grande esperimento ammirato anche in ambito nazionale. La sinistra si unisce in una unica lista con un programma chiaro e credibile. Ci sono molte candidature nuove, una lista che tiene conto della parità di genere. Oggi prendiamo atto che il disastro della lotta di potere dentro il centrodestra ha riaperto una partita politica che sembrava difficile”.

Catania: “Una lista importante per Franco Miceli”

Per l’attuale assessore alla Mobilità della giunta Orlando, Giusto Catania, quello di Sinistra Civica Ecologista è “un progetto politico che nasce sotto l’insegna dell’unità delle forze della sinistra ed ecologiste di Palermo. Un percorso che nasce a tutela dei diritti, per rappresentare il mondo del lavoro e dell’ecologia. Una lista importante per Franco Miceli, con tanti giovani e tante donne puntiamo a ottenere un ottimo risultato per continuare in questi anni ha visto la sinistra svolgere un ruolo imporrante del governo della città di Palermo”.

Il segretario Dem a sostegno di Miceli

E arriva Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, a Palermo per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Letta sarà nel Capoluogo siciliano venerdì 29 e alle 17 terrà una conferenza stampa, dopo l’incontro con Miceli. Sabato sarà ancora a Palermo per la deposizione di una corona di alloro nel 40° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre.

Letta a Palermo il 29 e 30 aprile

Nel dettaglio, in programma venerdì 29 una conferenza stampa, assieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, nel corso della quale verrà presentato il primo corso della scuola di formazione politica intitolata a Piersanti Mattarella, promossa dal PD siciliano. La conferenza stampa si terrà alle ore 17 presso la sede del PD Sicilia, in via Francesco Bentivegna 63 a Palermo. A seguire Enrico Letta si sposterà a Villa Filippina dove è in programma un incontro con il candidato sindaco di Palermo, Franco Miceli. Sabato 30, alle 9, Enrico Letta deporrà una corona d’alloro in via Li Muli, nel luogo in cui 40 anni fa furono uccisi il segretario regionale del PCI, Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo.