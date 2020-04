“Accogliamo positivamente la proposta dell’Ance di chiedere al governo regionale di istituire una task force per sbloccare la burocrazia e tutto ciò che serve alle imprese”. Lo dice il segretario della Filca Cisl, Paolo D’Anca, che oggi ha riunito in videoconferenza i segretari provinciali della Filca Cisl Palermo -Trapani Francesco Danese, di Messina Pippo Famiano, di Catania Nunzio Turrisi, di Agrigento-Caltanissetta- Enna, Franco Sodano per discutere dell’argomento e individuare una strategia d’intervento da promuovere per rilanciare la ripartenza delle imprese.

“E’ assolutamente condivisibile -continua- la denuncia del presidente dell’Ance, Santo Cutrone perché è inaccettabile che, con la scusa dell’emergenza Coronavirus, molti enti locali stanno ritardando i pagamenti alle imprese e anche diverse stazioni appaltanti hanno posticipato la pubblicazione dei bandi di gara a data da destinarsi. Rispettiamo la priorità del coronavirus ma riteniamo opportuno e urgente sostenere le imprese perché è incomprensibile abbandonarle in questo momento perché

significa eliminare totalmente la disponibilità di liquidità, ovvero il collasso. Comprendiamo l’esigenza di fronteggiare l’emergenza sanitaria – continua- ma, come abbiamo più volte sostenuto, esiste anche una emergenza economica a cui far fronte perché c’è in ballo il futuro di molte famiglie di lavoratori. Il governo regionale -conclude- faccia la sua parte e venga incontro anche alle esigenze delle imprese perché, in caso contrario, ci sarà il tracollo economico del sistema produttivo e la ripartenza sarà pura utopia e la crisi sociale invece una drammatica realtà”.



, –