presentata da confartigianato anaepa in occasione di mediedilizia

Confartigianato Anaepa al fianco delle imprese, degli associati, vecchi e nuovi. Una presenza importante quella della categoria delle Costruzioni presente in questi giorni alla Fiera del Mediterraneo, per Mediedilizia, che ieri ha chiuso i battenti. Un evento studiato apposta per il mondo dell’edilizia e di tutti i comparti e settori legati alle costruzioni civili e industriali.

Anaepa Confartigianato ha presentato una nuova App, “Edilizia facile” che è stata realizzata grazie a Studio Imprese. “Un nuovo portale di supporto – spiega Matteo Pezzino, presidente provinciale di Anaepa – che permette alle aziende di inserire tutti i dati che riguardano la propria attività: dai documenti economici a quelli sanitari, dalle autorizzazioni ai controlli. Uno strumento utile anche per gli enti preposti ai controlli, come lo Spresal o la polizia municipale”.

Basterà quindi scaricare la App su un comune smartphone, registrarsi e velocizzare così il lavoro di imprese ed istituzioni. Ad agevolare la procedura, l’utilizzo del QR-Code. Numerosi i benefici per le imprese che avranno la possibilità di ricevere avvisi automatici elettronici, periodicamente, relativi allo stato della proprio azienda, quindi assistenza su scadenze e aggiornamenti, obblighi, mancanze ed opportunità.

E ancora avvisi su corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e info sms su gare e appalti.

Il direttivo di Confartigianato presente ieri alla giornata di chiusura di MediEdilizia, con Giuseppe Pezzati, presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Matteo Pezzino, presidente provinciale di Anaepa Palermo, Andrea Di Vincenzo, segretario regionale di Anaepa e Salvatore Piscitello, responsabile di Studio Imprese.