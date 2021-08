Il volta e l'ascione

È stata pubblicata la graduatoria dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico.

Inoltrati al MIUR 4 progetti

Relativamente all’Avviso la Direzione Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Palermo, Resp. Ing. Claudio Delfino, aveva predisposto ed inoltrato al MIUR 4 progetti, pari al numero massimo di progetti presentabili da parte di Città Metropolitane e Province.

I due vincitori del bando

Nella graduatoria del MIUR risultano inseriti due progetti della Città Metropolitana di Palermo. Nello Specifico:

1) Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell’I.I.S.S. “A. Volta” di Palermo – Progetto di fattibilità tecnico-economica di € 350.000,00 – RUP Ing Fabrizio Di Bella

2) Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività sportive dell’I.I.S.S. E. Ascione di Palermo – Progetto di fattibilità tecnico-economica di € 350.000,00 – RUP Ing. Fabrizio Di Bella

L’impegno dell’Anci

Si tratta di due importanti interventi del programma di ammodernamento degli Istituti relativamente ai quali la Direzione Edilizia e Beni Culturali, Resp. Ing. Claudio Delfino, curerà tutte le successive fasi di sviluppo progettuale e di gestione dei finanziamenti fino alla loro realizzazione.

“Si potranno adesso realizzare, grazie all’impegno delle strutture tecniche della Città Metropolitana di Palermo, opere di miglioramento di due importanti strutture scolastiche dando risposta alle esigenze espresse dai rispettivi territori e dai dirigenti scolastici”, è quanto ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.

In arrivo altri fondi

Altri 33 milioni di euro per la sicurezza nelle scuole siciliane. La cifra (32.848.720,23 euro) fa parte dei 350 milioni stanziati dal decreto “Sostegni bis” per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza. Serviranno per l’acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l’igiene individuale e degli ambienti. I dirigenti scolastici potranno utilizzarli anche per interventi a favore di alunni con disabilità.

La somma è stata ripartita con un decreto dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, d’intesa col ministero dell’Economia e delle Finanze. Con il decreto firmato, al vaglio degli organi di controllo, viene resa nota la somma a disposizione di ciascuna scuola. L’assegnazione dei fondi avverrà nei prossimi giorni insieme all’invio di una nota specifica che il ministero dell’Istruzione fornirà alle scuole con le istruzioni operative per l’utilizzo delle risorse. Sarà previsto un supporto attraverso l’help desk per l’emergenza.