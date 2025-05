L’edilizia è un settore strategico per l’economia siciliana che è in crescita. Ne è convinto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo

MediEdil per accompagnare il settore

“Sostenere eventi come Mediedil significa accompagnare la crescita di un settore strategico per l’economia siciliana. L’edilizia, soprattutto quella legata alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità, è oggi uno degli ambiti su cui puntare per creare occupazione stabile e valorizzare il territorio. Il numero di espositori e la qualità delle proposte dimostrano che in Sicilia c’è un grande fermento imprenditoriale che merita fiducia e sostegno” ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che stamattina ha inaugurato la sesta edizione di Mediedil, il salone dedicato all’edilizia, alla casa e all’innovazione, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

L’evento

La manifestazione, in programma dall’8 al 10 maggio, vede la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane. Nel corso della visita, l’assessore ha incontrato alcuni imprenditori del settore, ascoltando proposte e istanze che saranno al centro del lavoro dell’assessorato nei prossimi mesi.

“La nostra priorità – ha aggiunto Tamajo – è continuare a costruire un dialogo costante con le imprese, per favorire investimenti, semplificare le procedure e rendere la pubblica amministrazione un alleato dello sviluppo. Mediedil si conferma un punto di riferimento per il settore dell’edilizia in Sicilia, con uno spazio espositivo che raccoglie aziende, professionisti e operatori economici impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per l’edilizia sostenibile, il design e l’efficientamento energetico”.