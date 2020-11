La scuola Damiani Almeyda-Francesco Crispi di Palermo arriva alle finali della settima edizione della competizione nazionale di educazione finanziaria “Findomestic Camp”. La squadra dell’Istituto Galileo Ferraris di Settimo Torinese è la vincitrice del concorso che ha chiuso il programma di cultura del risparmio “PerCorsi Young” grazie al quale Findomestic ha coinvolto più di 1.000 istituti in tutta Italia e oltre 36.000 studenti in un percorso di educazione finanziaria che quest’anno si è svolto prevalentemente online e che ha fornito gli strumenti e le informazioni per gestire al meglio i propri risparmi evitando di incappare in rischi come insolvibilità o sovraindebitamento.

Il filo conduttore dei progetti Findomestic Camp 2019-2020 è stato “La Scuola del Futuro” che i giovani studenti hanno dovuto ideare e costruire seguendo le tappe di un vero e proprio progetto aziendale: dalla raccolta della documentazione, all’analisi della solidità fino a un format accattivante e innovativo per la sua presentazione. La giuria, formata da esperti Findomestic e riunitasi presso lo Student Hotel di Firenze con i ragazzi delle classi finaliste collegati da remoto, ha premiato il progetto di Settimo Torinese, coordinato dal docente Pasquale Angotti che ha realizzato un progetto dedicato alla struttura della scuola che dovrebbe essere costruita con materiali riciclati, lastre di vetro per la luce naturale e un impianto fotovoltaico sul tetto. Previsti anche spazi dedicati al relax, ma anche movimento e sostenibilità con le cyclette per docenti e studenti che accumulano energia.

Il primo team dell’I.I.S Damiani Almeyda – Francesco Crispi di Palermo coordinati dalla docente Laura Chentrens ha puntato sulla sostenibilità nell’immaginare la propria scuola del futuro. Per una scuola “green” i ragazzi hanno lavorato sull’integrazione tra tecnologia, energie rinnovabili e strategie di finanziamento dedicate (foto 4RIM). I ragazzi del secondo team dell’I.I.S Damiani Almeyda – Francesco Crispi di Palermo coordinati dalla docente Laura Chentrens hanno immaginato una scuola che promuove comportamenti sostenibili da parte dei più giovani. La comunicazione è centrale nel progetto dove hanno analizzato costi e benefici oltre che progettare l’apertura di pagine Facebook e Instagram dedicate.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’amministratore delegato di Findomestic Chiaffredo Salomone – del successo e dell’interesse che Percorsi Young ha riscosso in un’edizione segnata dall’emergenza Covid e che ha visto, anche a livello organizzativo, il superamento di sfide impegnative. Grazie alla tecnologia anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere un gran numero di studenti mossi dalla convinzione che lo sviluppo sociale passi soprattutto dalla formazione dei più giovani: diffondere cultura finanziaria e porre le basi per la corretta gestione del budget e del risparmio può senz’altro aiutare a rendere più consapevoli i consumatori di domani.”