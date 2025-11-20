Nel pieno del dibattito politico sull’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per lotta alla violenza contro le donne al Teatro Agricantus di Palermo per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” va in scena “Femminile Single(are). Una storia finta tratta da una favola vera”, spettacolo di e con Carlotta Rondana (l’attrice romana che il pubblico palermitano ha già potuto apprezzare in “Divise” al fianco di Annandrea Vitrano) che si interroga sulle complicità che impediscono a uomini e donne di “fare l’amore”.





Carlotta Rondana

Martedì 25 novembre alle ore 21 il teatro diretto da Vito Meccio ospita questa profonda indagine sociologica, vestita da comedy show, che con cruda ironia indaga i difficilissimi e tragicomici rapporti tra donne e uomini… generi distinti che tante volte sembrano vivere in mondi lontani e paralleli. Il femminile di questo spettacolo non esclude il maschile, ma ne ricerca fortemente la complicità. Il testo scritto e interpretato da Carlotta Rondana, diretta alla regia da Francesca Nunzi, prende le distanze dalla comune narrazione della lotta tra i generi per arrogarsi il potere e anzi propone un’idea di possibilità di rapporto. La protagonista si prende in giro palleggiando tra stereotipi, credenze, abitudini di donne e uomini, nel loro faticoso tentativo di incontrarsi, nonostante e attraverso le loro diversità. Con un notevole numero di battute che sottolineano le fatiche narcisistiche delle donne e degli uomini di oggi, Carlotta Rondana riesce a porre l’accento sulle identità che languono. Giocando a trasformarsi nelle persone del suo passato, l’attrice interpreta situazioni che le consento di mostrare al pubblico una storia che sembrerebbe parlare di sé, ma parla di molti. Senza vacui intellettualismi, il testo punge e ci interroga sul presente e sul futuro, arrivando leggero e intimo.





Carlotta Rondana in “Femminile Single(are)”

Attrice di teatro, cinema e televisione, Carlotta Rondana ha studiato al Konstant Lee Studio. In teatro ha debuttato in Le Troiane, prodotto dal teatro Quirino, diretta da Giuseppe Emiliani. Vincitrice del premio Miglior attrice di serie tv al Festival di Dublino, ha debuttato sul grande schermo nel 2011 con il film Father diretto da Pasquale Squitieri. Successivamente ha preso parte ad altre produzioni cinematografiche tra cui Loro di Paolo Sorrentino (nel quale hai interpretato Rita Levi Montalcini), La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek (regista con il quale ha lavorato ad altri progetti), Io e Angela diretto da Herbert Simone Paragnani, e Il Maledetto di Giulio Base. Carlotta Rondana è anche una danzatrice professionista di Tango argentino e una scrittrice, drammaturga e giornalista.

Informazioni Biglietti: biglietti € 15, ingresso duo € 25 (€ 12,50 a persona).

Biglietteria Teatro Agricantus. via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 1-20, telefono 091.309636.

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Carlotta Rondana

Prezzo: 15.00

Info:

L’attrice e sceneggiatrice romana martedì 25 novembre per la stagione di Teatro da Kamera propone nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio la sua indagine sociologica, vestita da comedy show, che con cruda ironia indaga i difficili e tragicomici rapporti tra donne e uomini, proponendo un punto d’incontro senza vacui intellettualismi

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.