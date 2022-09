Il Movimento 5 Stelle in Sicilia è il primo partito, un risultato simile in tutte le regioni del Meridione. Effetto Reddito di Cittadinanza? Possibile visto che la maggioranza dei percettori del beneficio statale sono concentrati proprio nel Mezzogiorno.

Il partito del il Reddito di Cittadinanza

Il Movimento 5 Stelle, partito che in Italia, si è battuto e ha lottato per dare vita al Reddito di Cittadinanza si è rivelato il partito più votato sull’Isola. Il partito di Giuseppe Conte correva da solo, non in coalizione. A livello regionale aveva anche battuto la porta in faccia alla coalizione dei progressisti che candidava Caterina Chinnici. Una scelta che, sommata alla scelta di Conte di uscire dalla maggioranza a sostegno di Draghi, si è rivelata vincente. Vincente per i Grillini però è stato uno degli argomenti che ha animato il dibattito della campagna elettorale: il Reddito di Cittadinanza.

La difesa del beneficio nei comizi di Conte

Giuseppe Conte ha rimarcato più volte la volontà di difendere a tutti i costi il sussidio statale e anche la volontà di rafforzarlo, contrariamente al progetto di altre coalizioni che, come ha sottolineato questa mattina l’ex deputato siciliano Chiazzese, “vogliono toglierlo”. Il riferimento di Chiazzese, che non è riuscito a ottenere il pass per il Senato, è alla vincitrice delle elezioni nazionali, Giorgia Meloni.

5 Stelle forti al Sud

Intanto però i Cinquestelle si confermano fortissimi al Sud e la Sicilia diventa una vera e propria roccaforte. Si attesta al 27% il dato per i Grillini siciliani che sperano adesso in un risultato simile anche a livello regionale. Effetto Reddito? Di certo i percettori hanno preferito tracciare la X sul logo del Movimento, il dato parla chiaro in Sicilia dove però non è detto che possa giungere lo stesso risultato per le regionali dove a correre c’era Nuccio Di Paola dopo lo strappo a Caterina Chinnici.

Gli exit poll premiano Schifani

I primi exit poll giunti nella serata di ieri, infatti, dicono che il candidato 5 Stelle alla presidenza della Regione non ha brillato rispetto ai candidati delle alyre coalizioni. Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra alla Regione Siciliana Renato Schifani ottiene fra 37-41%, Cateno De Luca 24-28%, la candidata di centrosinistra Caterina Chinnici 15,5-19,5%, Nuccio Di Paola (M5s) 13-17%.