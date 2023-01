Intesa tra Amg-Comune

Intesa tra Amg Energia e Comune di Palermo per la realizzazione di progetti di efficienza energetica rivolti alle strutture sportive comunali. Priorità alla piscina di viale del Fante per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

La sinergia è stata avviata oggi con la firma di un protocollo d’intesa alla presenza del sindaco Roberto Lagalla: a siglarlo l’assessore al Turismo, sport e politiche giovanili, Sabrina Figuccia e l’amministratore unico di Amg Energia, Domenico Macchiarella.

L’intesa ruota attorno alla possibilità di realizzare opere e interventi negli impianti sportivi comunali che possano centrare gli obiettivi di risparmio energetico, economico e sostenibilità, con Amg Energia che svolgerà il ruolo di Energy Service Company (ESCo) cioè attraverso attività che producono efficienza energetica, con investimenti che vengono remunerati in base al risparmio conseguito e offrendo garanzie di risultato.

Un plafond di 300mila euro

Per la realizzazione delle opere Amg Energia potrà attingere ad un plafond di 300mila euro derivante dall’utile del bilancio 2021, che il socio unico Comune ha destinato proprio ad attività con formula ESCo.

Amg Energia ha conseguito, infatti, la certificazione che le consente di fornire servizi energetici avanzati che producono efficienza ed è la prima ESCo a totale capitale pubblico della Sicilia ed una delle poche presenti in Italia.

Priorità alla piscina comunale

L’impianto in cui si interverrà prioritariamente è la piscina comunale di viale del Fante, struttura fortemente energivora dove un intervento di efficientamento può contribuire in modo cospicuo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea per l’uso razionale dell’energia.

La società ha già realizzato uno studio di fattibilità che comprende, in particolare, la realizzazione di un impianto fotovoltaico che potrebbe risultare complementare al progetto relativo all’ammodernamento della piscina, che il Comune sta portando avanti con fondi Pnrr.

Per elaborare la proposta di efficientamento, Amg Energia effettuerà valutazioni di ordine tecnico, economico, ambientale e procedurale, cui seguirà la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazione energetica (Epc).

Lagalla “Palermo attenta sul fronte transizione energetica”

“Comune e Amg Energia insieme per guardare avanti – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – Si tratta di un intervento di efficientamento energetico che vede Palermo sempre più attenta e operativa sul fronte della transizione energetica sfruttando le sue potenzialità e di un altro passo verso la riqualificazione della piscina, che vogliamo diventi un impianto efficiente a beneficio delle società sportive, dei giovani atleti e dei singoli cittadini”.

Figuccia “Intesa passo fondamentale per efficientamento”

“Questa amministrazione sta lavorando con grande impegno e attenzione sul fronte degli impianti sportivi – aggiunge l’assessore Sabrina Figuccia – che purtroppo, perché datati e non oggetto per troppo tempo di interventi di riqualificazione, non godono di buona salute. L’intesa con Amg Energia per la realizzazione di azioni di efficientamento è un passo importante in questa direzione, per rinnovare il patrimonio comunale, rendendolo pienamente fruibile e in grado di offrire servizi di qualità ai cittadini”.

Macchiarella “Paradigma virtuoso”

“La sinergia avviata con il Comune conferma la lungimiranza e la bontà del percorso fatto da Amg Energia – sottolinea l’amministratore unico, Macchiarella – siamo una società in house interamente partecipata dal Comune e attraverso la certificazione ESCo possiamo operare, in maniera ampia, come braccio operativo dell’amministrazione nell’ambito della transizione energetica, realizzando interventi che centrano gli obiettivi di sostenibilità, efficienza e risparmio economico. É un paradigma virtuoso che va replicato in altri ambiti comunali ma anche sovracomunali”.