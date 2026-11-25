Efficienza energetica, doppio provvedimento della Regione: 25 milioni per le scuole e 9,5 milioni per università e ospedali

Manlio Viola di

25/11/2026

Pioggia di milioni sul fronte della transizione ecologica e dell’abbattimento delle bollette degli edifici pubblici siciliani. La Regione Siciliana mette in campo 34,5 milioni di euro attraverso due distinti provvedimenti targati dall’assessorato all’Istruzione e da quello all’Energia, puntando da un lato sulla climatizzazione e riqualificazione delle scuole dell’Isola e dall’altro sul restyling energetico di grandi strutture universitarie e sanitarie.

Scuole più fresche e green: fondo rotativo da 25 milioni in Finanziaria

La prima novità arriva dal disegno di legge di Stabilità approvato dalla giunta regionale lo scorso 10 novembre e attualmente all’esame delle commissioni dell’Ars. Su input dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, nasce un fondo rotativo da 25 milioni di euro pensato per consentire alle scuole pubbliche siciliane di accedere direttamente, nel 2027, ai fondi nazionali del Conto Termico 3.0.

Il meccanismo, gestito da Irfis-FinSicilia, prevede l’anticipazione a tasso zero delle somme necessarie per realizzare impianti di condizionamento, riscaldamento e riqualificazione energetica. Una volta ultimati i lavori e incassati gli incentivi dal Gestore dei servizi energetici (Gse), gli istituti restituiranno le somme a Irfis, rimettendo così in circolo le risorse per finanziare nuovi cantieri. L’avviso pubblico vedrà la luce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra.

“La crisi climatica in atto impone un intervento e il governo Schifani ha messo a disposizione un meccanismo che permette di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio scolastico siciliano – spiega l’assessore Turano –. Questo investimento guarda alla sostenibilità ambientale, alla riduzione degli sprechi e al miglioramento degli ambienti di chi vive e lavora nelle nostre scuole”.

Fondi Fesr, 9,5 milioni per quattro edifici pubblici tra Palermo e Messina

Sul binario parallelo dei fondi europei, invece, l’assessorato regionale dell’Energia guidato da Francesco Colianni ha approvato la graduatoria definitiva dell’avviso (Azione 2.1.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027) che mette sul piatto quasi 9,5 milioni di euro per l’efficientamento di quattro immobili pubblici, tra isolamento termico, infissi, fotovoltaico e impianti di climatizzazione.

Ecco i quattro progetti immediatamente finanziati:

Università di Palermo: 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dell’edificio 9 di viale delle Scienze (“Lotto I”);

Iacp di Messina: 1,4 milioni di euro per la sede di via Pellegrino;

Università di Messina: 1,2 milioni di euro per l’immobile del dipartimento di Scienze politiche e giuridiche in piazza XX Settembre;

Policlinico “Gaetano Martino” di Messina: 829 mila euro per i lavori nel padiglione W.

L’obiettivo: far scorrere la graduatoria per altri 14 progetti

La lista dei progetti giudicati ammissibili conta in realtà 18 interventi in tutta l’Isola. Per questo motivo l’assessore Colianni ha già bussato alle porte del dipartimento della Programmazione chiedendo nuove risorse sul Fesr per far scorrere l’elenco.

“Le istituzioni beneficiarie potranno effettuare interventi in grado di creare circoli virtuosi di abbattimento dei consumi energetici e di autoproduzione” sottolinea Colianni.

Restano per ora in lista d’attesa, pronti a partire in caso di rifinanziamento, altri 14 progetti strategici tra cui l’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo (edificio “Luigi Biondo”, 4,1 milioni), il Policlinico Rodolico-San Marco di Catania (3,9 milioni), il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina (2,8 milioni), l’Ipab Vagliasindi di Randazzo (2,7 milioni), l’Università di Catania (2,5 milioni), l’Istituto incremento ippico di Catania (2,4 milioni), la Camera di Commercio Palermo-Enna (1,8 milioni), l’Ipab di Agira (1,3 milioni), la Casa di ospitalità Collereale di Messina (1,3 milioni), la Fondazione Sant’Elia a Palermo (1,2 milioni), l’Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni (1 milione), lo Iacp di Enna (720 mila euro), l’Ipab Casa Famiglia Regina Elena di Messina (664 mila euro) e l’Asp di Siracusa (627 mila euro).