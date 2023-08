“Circolerebbe un elenco – redatto non si sa da chi – di aspiranti direttori generali della sanità, non si capisce se idonei o più idonei rispetto a meno idonei e perciò nominabili o forse no. Sarebbe un’iniziativa arbitraria, abusiva e illegittima, che vede la disapprovazione unanime della Commissione Sanità dell’Ars e di cui neppure il Presidente della Regione fino a ieri era a conoscenza”.

Così l’on. Giuseppe Lombardo, componente della Commissione Sanità all’Ars, insieme ai deputati dei Popolari e Autonomisti on. Giuseppe Castiglione e on. Giuseppe Carta e all’assessore Roberto Di Mauro in merito alla lista dei nuovi direttori generali della sanità siciliana pubblicata da alcune testate giornalistiche.

“A scanso di ricorsi – conclude Lombardo – alle magistrature penale ed amministrativa, di equivoci e di polemiche, di cui non si avverte il bisogno, è indispensabile che si assicuri che il fantomatico elenco, ammesso che esista, non ha nessun valore e si prenda atto che la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei gli esaminati che hanno superato la prova”.