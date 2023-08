Sanità in Sicilia, ecco i direttori generali idonei TUTTI I NOMI

Reddito di cittadinanza, Regione attiva sportello informativo a Palermo per gli ex percettori

L'ufficio, coordinato dalla dirigente Salvatrice Rizzo, sarà aperto al pubblico tutti i giorni e avrà il compito di fornire informazioni precise ai cittadini. Sarà attivo da lunedì prossimo (7 agosto) al Centro per l'impiego in via Praga nel capoluogo siciliano...