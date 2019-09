Il congresso a Palermo ha eletto Franco Sortino

Franco Sortino è stato eletto primo segretario provinciale di Palermo del Sim sindacato dei carabinieri. L’incontro si è svolto nell’oratorio della parrocchia San Giovanni Apostolo a Palermo.

Ai lavori congressuali hanno preso parte Maurizio Mastrosimone, commissario straordinario regionale SIM Sicilia, Vincenzo Mosca, commissario straordinario regionale aggiunto SIM Sicilia, e il segretario nazionale Riccardo Monti.

Il neoeletto Segretario Generale Provinciale ha, quindi, ringraziato tutti calorosamente per la grande affluenza e per aver ottenuto la fiducia dei numerosi iscritti presenti, esponendo poi obiettivi e finalità del SIM, specificando che non sarà mai una sigla che riunirà asetticamente degli iscritti, ma che si proporrà con la partecipazione di ognuno per essere il Sindacato dei militari e delle rispettive famiglie, al fine di garantire benessere, servizi e migliore qualità della vita ed invitando ogni iscritto a collaborare per un futuro proficuo lavoro di squadra.