“L’elezione diretta di Camera e Senato, sarà una battaglia che faremo col nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Afferma il deputato della Regione Siciliana di Forza Italia, Edy Tamajo, candidato alle elezioni Europee nel collegio di Sicilia e Sardegna.

“Introdurre questo sistema darebbe maggiore trasparenza”

“Introdurre questo sistema in cui i cittadini eleggono direttamente i propri rappresentanti parlamentari – continua Tamajo – anziché attraverso un sistema proporzionale o misto come avviene attualmente, garantirebbe una maggiore trasparenza e un rapporto più stretto tra elettori e rappresentanti. L’idea di politici eletti a Roma, ma distanti dai territori che rappresentano, è un problema ormai comune. Alcuni rappresentanti, senza giri di parole, hanno perso il contatto con le esigenze e le sfide specifiche delle comunità locali. Questo fenomeno porta a decisioni politiche che non rispecchiano veramente i bisogni delle persone nei vari territori. Incoraggiare i politici a trascorrere più tempo nei loro distretti e a interagire regolarmente con i loro elettori, potrebbe contribuire a ridurre questa distanza; ma una nuova legge elettorale è necessaria. Noi facciamo politica, perché amiamo questo territorio. Siamo costantemente a stretto contatto con gli amministratori locali, con i sindaci, con le associazioni, i comitati, la società civile”.

E continua: “Ringrazio il nostro segretario nazionale Antonio Tajani al quale faccio i complimenti. Vi posso garantire che Antonio Tajani, nel suo modo di fare nei suoi silenzi, strategicamente, non sta sbagliando nulla. Se oggi Forza Italia sta crescendo è grazie a lui, alle sue scelte al suo modo di fare”.

L’imprenditore Carollo regala cravatta Berlusconi a Edy Tamajo

“Questa cravatta me la sono messa solo al matrimonio di mio figlio, ora voglio che la indossi durante la campagna elettorale”. Non è una cravatta qualsiasi, quella che l’imprenditore Massimo Carollo ha regalato, durante le presentazioni a Palermo delle liste di Forza Italia per le Europee alcuni giorni fa, ad Edy Tamajo, uno dei candidati. A Carollo quella cravatta, ovviamente azzurra, gliela regalò “zio Silvio”, o semplicemente Silvio Berlusconi, il leader e fondatore di Forza Italia, scomparso lo scorso anno. Adesso Carollo quella stessa cravatta l’ha donata, commosso, all’amico Edy. “Non capisco se sei sei commosso perchè stai perdendo la cravatta o perchè la stai dando a me”, ha scherzato Tamajo, ricevendo poi l’abbraccio di Carollo .