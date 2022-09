L’associazione “I Cittadini contro le mafie e la corruzione”, si rivolge ai candidati

L’associazione “I Cittadini contro le mafie e la corruzione”, che riunisce numerose vittime innocenti di mafia, rivolge un appello ai candidati alla Camera e al Senato della Repubblica in vista delle imminenti elezioni di domenica 25 settembre.

“Una richiesta perché, dopo anni di promesse mancate, venga la richiesta di equiparare le vittime innocenti di mafia alle vittime del dovere e alle vittime del terrorismo”. Un modo, secondo l’associazione, di “riparare un vulnus legislativo che da anni divide le vittime innocenti in vittime di serie A e vittime di serie B creando una odiosa e irragionevole disparità in violazione dei principi costituzionali e convenzionali della uguaglianza e del divieto di discriminazione”.

Ciminnisi “Appello rivolto anche ai candidati alla presidenza della Regione”

“Ci appelliamo ai candidati alla Camera e al Senato, per competenza, ma anche ai candidati alla presidenza della Regione perché sostengano presso il governo nazionale la nostra richiesta di equiparazione che da anni portiamo avanti. È un atto di civiltà” Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale dell’associazione Giuseppe Ciminnisi.

“Ci auguriamo che qualcuno risponda pubblicamente al nostro appello, ma chiediamo che a rispondere sia chi, all’indomani del voto, intenda realmente farsi carico del problema e non chi usa le vittime innocenti di mafia per fare passerelle, per proclamarsi paladino dell’Antimafia ad uso e consumo della propria carriera politica. Non è più il tempo di false promesse. Fra queste persone c’è chi ha perso per sempre un familiare e merita rispetto, non certo l’abbandono da parte dello Stato. Nel corso di questa campagna elettorale abbiamo spesso sentito parlare di voto utile e noi oggi ci chiediamo e vi chiediamo qual è per noi oggi questo voto utile ovvero qual è quel voto che promuova veri rappresentanti e interlocutori affidabili per noi come per il resto della popolazione”.

“Attendiamo fiduciosi”

“Attendiamo fiduciosi – ha concluso Ciminnisi – di poter scrivere una pagina nuova con chi nelle istituzioni ha realmente in odio la mafia e vuole tutelare le numerose vittime che questa ha prodotto negli anni”.