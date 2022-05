Si tratta di Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa

Il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli al lavoro per la scelta della squadra amministrativa da comporre in caso di vittoria alle prossime elezioni del 12 giugno. Ha già scelto quale sarà il suo assessore al Turismo: il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi. “Non ho avuto dubbi sull’affidare questo ruolo ad un professionista come Mario – commenta Ferrandelli -. Ha una grande conoscenza del comparto turistico e della città di Palermo. Il suo settore negli ultimi anni è stato martoriato dal covid e bisogna farlo ripartire. La nostra ‘alleanza’ nasce da un costruttivo confronto programmatico, non a caso, nei giorni scorsi, abbiamo annunciato la candidatura al consiglio comunale e alla I circoscrizione di alcuni imprenditori appartenenti alla grande famiglia di Assoimpresa”.

Turismo tutto l’anno

“Vogliamo che il turismo – aggiunge Ferrandelli – si prenda lo spazio che merita e, in una città come Palermo, è tanto. Vogliamo accogliere i turisti 365 giorni l’anno e con le capacità di Mario Attinasi possiamo assolutamente riuscirci”. Soddisfatto ed entusiasta Mario Attinasi: “Far parte della squadra che potrà guidare la città di Palermo per i prossimi 5 anni è sicuramente una sfida stimolante e, allo stesso tempo, impegnativa. Accolgo con entusiasmo e spirito di servizio l’appello di Fabrizio Ferrandelli. Il settore del turismo potrebbe diventare un volano straordinario per tutto il tessuto economico e sociale della nostra città. Palermo è straordinariamente interessante e la multiculturalità rappresenta un valore di assoluta bellezza”.

Parola d’ordine: servizi funzionali e pulizia

“La visione, la collegialità e il pragmatismo potrebbero essere gli elementi essenziali per guidare uno degli assessorati più importanti della città. Se i nostri concittadini – continua Attinasi – avranno la giusta lungimiranza, potremmo far diventare finalmente Palermo una città decorosa, con servizi funzionali, pulita e, soprattutto, con flussi turistici per tutti i mesi dell’anno. Ritengo la candidatura a sindaco di Fabrizio Ferrandelli una scelta opportuna e il profilo di una persona perbene e competente, rappresenta una garanzia di governabilità immediata per la nostra città. D’altro canto con il fardello che ci lascia l’amministrazione uscente e cioè il dissesto funzionale – conclude Mario Attinasi -, c’è bisogno di affidarsi ad un sindaco che conosce bene tutti i problemi economici e le soluzioni immediate”.