"Rischio logiche feudali e di lottizzazione"

Vincenzo Figuccia contrario al rinvio delle prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi il 14 giugno in numerosi Comuni dell’Isola per il rinnovo delle cariche del sindaco e del consiglio comunale. L’esponente dell’Udc ha chiesto alla regione la nomina dei commissari ad hoc.

“Ogni ipotesi di rinvio delle elezioni amministrative in Sicilia per l’attuale emergenza sanitaria deve avere come priorità assoluta quella di garantire il principio di democraticità e buon funzionamento degli enti locali”. Lo afferma Figuccia scongiurando l’ipotesi di proroga delle varie sindacature che “potrebbe prestarsi a logiche feudali e di lottizzazione”.

Il deputato regionale dello “scudo crociato” reputa opportuno procedere con la nomina di commissari straordinari da parte della Regione “che assicurino senza stravolgimenti degli ecosistemi territoriali una transizione di carattere istituzionale verso l’imprescindibile appuntamento elettorale”. “Il gong scade per molti amministratori – conclude il leader del Movimento Cambiamo la Sicilia – ed è ormai il tempo dei bilanci finali che non possono certo essere elusi ricorrendo a provvedimenti straordinari sul finire del mandato”.