Come cambia l’elenco delle 15 FAQ dedicate alla campagna elettorale

Il Corecom Sicilia, insieme all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ha aggiornato la lista delle 15 FAQ dedicate alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

La consultazione coinvolgerà 71 Comuni siciliani, tra cui una Città Metropolitana (Messina) e due capoluoghi di provincia (Enna ed Agrigento).

L’aggiornamento punta a fornire indicazioni operative precise ai giornalisti impegnati nella copertura della campagna elettorale. Le FAQ rappresentano uno strumento concreto per orientarsi tra norme, obblighi e limiti imposti dalla par condicio.

Le indicazioni per i giornalisti in campagna elettorale

Le FAQ offrono “indicazioni chiare e univoche sul ruolo e sull’attività dei giornalisti durante la campagna elettorale”. Il documento nasce con l’obiettivo di garantire una corretta informazione, nel rispetto del pluralismo e dell’equilibrio tra le diverse forze politiche.

Il lavoro congiunto tra Ordine dei Giornalisti e Corecom Sicilia rafforza il quadro di riferimento per gli operatori dell’informazione. Il Corecom, in quanto organo territoriale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha competenze specifiche nella vigilanza sul rispetto delle regole.

Procedure per segnalare irregolarità

Un passaggio centrale riguarda le modalità di segnalazione delle eventuali violazioni. Le FAQ indicano chiaramente i canali da seguire:

al Corecom Sicilia vanno segnalate le presunte violazioni della par condicio;

al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia spettano le valutazioni sui comportamenti che possano configurare infrazioni deontologiche.

Questa distinzione consente di indirizzare correttamente le segnalazioni e garantisce tempi più rapidi di intervento.

Dove consultare le FAQ aggiornate

La lista completa delle FAQ è disponibile sui siti ufficiali dei due enti. In particolare:

sul sito del Corecom Sicilia, nella sezione Par Condicio;

sul portale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Entrambe le piattaforme offrono accesso diretto ai contenuti aggiornati, utili per chi lavora nell’informazione durante il periodo elettorale.

Scadenze e calendario elettorale 2026

Oltre alle FAQ, il Corecom Sicilia ha pubblicato anche tutte le date e le scadenze utili relative alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Il calendario ufficiale, pubblicato sul sito Corecom Sicilia, rappresenta un riferimento essenziale per editori e giornalisti, che devono rispettare tempistiche precise nella diffusione delle informazioni.