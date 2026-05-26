Cambiano i colori delle bandierine nei comuni siciliani dopo le amministrative 2026. Ecco i nuovi sindaci e i verdetti per i 71 Comuni al voto.

L’affluenza riprende leggermente quota

In una regione che mostra sempre una affluenza bassa che alla fine si è attestata al 58,79%, registrando una decisa accelerazione dopo il 45,45% della prima giornata di voto, arrivano sorprese e conferme e si preparano 4 ballottaggi fra due settimane.

Ecco la panoramica finale (manca l’ufficialità solo per qualche comune)

I tre capoluoghi al voto

Messina: Si conferma feudo di cateno de Luca. Vittoria a mani basse e mai messa in discussione e riconferma per il sindaco uscente Federico Basile, di Sud Chiama Nord.

Enna: Vittoria schiacciante per lo storico esponente politico Mirello Crisafulli, che espugna il capoluogo piazzando un successo netto al primo turno.

Agrigento: Situazione sul filo del rasoio per tutta la notte con il candidato di Controcorrente Michele Sodano in forte vantaggio. Alla fine sarà ballottaggio Dino Alonge del centrodestra.

I sindaci eletti nelle città maggiori

Marsala (TP): Eletta Andreana Maria Patti che conquista la guida della città con il 50% preciso.

Augusta (SR): Trionfo assoluto per Giuseppe Di Mare, eletto con l’83% dei consensi.

Milazzo (ME): Riconferma per Pippo Midili che chiude la pratica al primo turno con il 53,9%.

Termini Imerese (PA): Vittoria schiacciante di Maria Terranova con il 74%.

Carini (PA): Rossella Covello vince la contesa elettorale e viene eletta sindaco con il 47%

I ballottaggi

Agrigento: Michele Sodano (38,51%) affronterà Dino Alonge (35,43%), restando fuori Luigi Gentile (13,45%).

Barcellona Pozzo di Gotto (ME): Sfida tra Scolaro (40,4%) e Barbera (39,8%).

Bronte (CT): Giuseppe Castiglione attende lo sfidante tra Giuseppe Gullotta, Giovanna Caruso e l’ex sindaco Graziano Calanna.

Ispica dove se la vedranno Pierenzo Muraglie civico vicino alla Dc e Serafino Arena

Altri sindaci eletti

Palermo: Eletti Giacomo Santoro a Gratteri (61,75%), Giuliano Cortina a Scillato (52,7%), Pietro Musotto a Pollina (63,21%), Orazio Nevoloso a Isola delle Femmine (61%).

Catania: Aurora Catalano vince a Milo (73%), Salvatore Gullotta a Mascali, Alfio Cristaudo a Pedara, Nino Grillo a Randazzo, Mario Brancato a San Giovanni la Punta, Enzo Santonocito a San Pietro Clarenza, Edmondo Pappalardo a Trecastagni.

Messina: Massimo Stracuzzi trionfa a Savoca (92,03%), Filippo Ricciardi a Limina (66,96%), Giuseppe Siracusano a Malfa (61,63%), Gaetano Nanì a Naso (56,69%), Giusi Cicciari a Merì (56,17%), Carmelo Lo Monte a Graniti (54,80%), Nino Panebianco a Malvagna (51,84%), Maria Spidaleri a Saponara (48,71%), Agatino Salvatore Bosco a Giardini Naxos.

Enna: Franco Marchese trionfa ad Agira (74,02%), Calogero Di Gloria a Pietraperzia (57,12%), Carmelina Cutrona a Valguarnera Caropepe (50,26%), Salvatore La Spina a Centuripe (unico candidato).

Agrigento: Ida Cuffaro vince a Raffadali (74,91%), Giuseppe Zambito a Siculiana (71%), Rosario Sortino a Villafranca Sicula (51,69%).

Caltanissetta: Gianluca Nigrelli eletto a Mussomeli (75,1%), Carmelo Salamone a Sutera (56,46%), Fabio Plumeri a Villalba (55,24%), Salvatore Virciglio a Bompensiere.

Trapani: Daniele Mangiaracina vince a Campobello di Mazara (54%), Salvatore Sutera a Gibellina (44,4%).