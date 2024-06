Era stato escluso da regionali perché impresentabile, fu assolto

Due anni fa era stato escluso dalle liste per le regionali dal Pd, il suo partito che aveva guidato anche da segretario, e dalla candidata a governatore della Sicilia Caterina Chinnici (poi sconfitta e passata a Forza Italia) perché inserito dalla commissione Antimafia tra gli impresentabili, avendo un giudizio pendente per corruzione. Giuseppe Lupo era stato comunque eletto al consiglio comunale di Palermo col Pd e due mesi fa è stato assolto nel processo per corruzione perché il fatto non sussiste.

Per Lupo adesso arriva il riscatto. È stato eletto al Parlamento europeo nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Elly Schlein nella lista del Pd, con oltre 49 mila voti.

Gli eletti nel Partito Democratico

Il candidato Giuseppe Lupo vince la sfida delle preferenze dietro Elly Schlein ma davanti a Pietro Bartolo e Antonio Nicita. A proposito di Schlein la sua sfida a distanza fra donne leader di partito con Giorgia Meloni la vince la Meloni anche nel collegio V con oltre il quadruplo delle preferenze.

Se Schlein rinuncerà al seggio in Sicilia toccherà a Lupo e poi eventualmente a Bartolo. lupo dovrebbe essere comunque sicuro.

Nicita “Risultato straordinario del Pd”

“Un risultato straordinario quello del Pd nazionale che arriva al 24% e supera di slancio, anche in voti assoluti, il risultato delle politiche”. Il senatore Antonio Nicita, candidato alle Europee del Pd nella circoscrizione Isole che ha ottenuto quasi 43.500 voti risultando nella circoscrizione Isole il quarto per numero di preferenze di lista, ha commentato così l’esito delle urne.

“Giusto slancio in Europa e in Italia”

“Un risultato – prosegue – che premia oggi tutte le opposizioni al Governo Meloni e che ci dà il giusto slancio in Europa e in Italia. In un quadro di astensionismo e di pochi voti di preferenza ai candidati, giudico straordinario e persino commovente il dato del Pd nella mia provincia: primo partito nella città di Siracusa (22.6%) con circa 20 mila voti in provincia, un dato che segna una forte crescita rispetto a 5 anni fa e rispetto alle politiche di un anno e mezzo fa. Siracusa, inoltre, contribuisce significativamente al voto regionale del Partito Democratico”.

E conclude: “Quanto al mio risultato personale, vedremo l’evoluzione finale dei dati, sono felice – aggiunge Nicita – di aver contribuito significativamente, con oltre 43 mila voti, al risultato del Partito. Ho registrato, con una campagna di poche settimane, presenze significative dappertutto, inclusa la Sardegna che mi è rimasta nel cuore. Considero questo risultato lusinghiero, con una distanza di meno di 6 mila voti dal primo e di poche centinaia di voti dal secondo. Una bellissima squadra di candidati, forte e competitiva, cui faccio le mie congratulazioni”.