Il Corecom Sicilia, nell’ambito delle proprie azioni svolte a tutela della par condicio in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno per il rinnovo del Parlamento europeo e di 37 amministrazioni comunali in Sicilia, ricorda che è già pienamente vigente il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

Il veto in attesa del weekend elettorale

Il veto riguarda anche la pubblicazione di sondaggi e rilevazioni di voto effettuati in periodi antecedenti agli ultimi quindici giorni dal voto. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche hanno il divieto di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le regole per radio e tv

Per i programmi radiofonici e televisivi di comunicazione politica – anche nella loro estensione web – come ad esempio i confronti tra candidati a sindaco, è indispensabile che ne sia data comunicazione scritta almeno sette giorni prima, anche a mezzo di posta elettronica certificata, al Corecom che ne informa l’Agcom, allegando anche una copia del codice di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale della società editrice. La partecipazione a tali programmi di comunicazione politica è gratuita. Punti chiave, questi, della legge 28 del 2000, che disciplina la par condicio.

Il vademecum

Per ogni altra informazione è disponibile il vademecum Par condicio e sistema radiotelevisivo locale. La comunicazione nel periodo elettorale, una guida semplice ed intuitiva per le emittenti radiotelevisive locali che spiega in pochi punti chiave la normativa sulla par condicio, scaricabile gratuitamente dal sito www.corecomsicilia.it al link https://www.corecomsicilia.it/pdf/WEB_corecom brochure 2024.pdf.