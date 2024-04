“Per le prossime europee anche nella circoscrizione Isole saremo pienamente impegnati a sostenere la lista della Lega, a cui ci lega un accordo politico che mette al centro i valori cristiani e i programmi di sviluppo per la Sicilia e la Sardegna” così il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e il coordinatore del partito in Sicilia Decio Terrana. “Daremo indicazione ai nostri amministratori locali e ai nostri iscritti nelle due isole – si legge ancora nella nota – di votare per la Lega scegliendo liberamente i candidati a cui dare la preferenza. Il nostro contributo sarà dunque leale e mirerà a rafforzare il patto federativo” concludono Cesa e Terrana a seguito di un incontro con l’onorevole Nino Minardo.

L’accordo Lega-Udc

Lega e Udc insieme alle prossime elezioni europee: “Matteo Salvini e Lorenzo Cesa si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell’Italia”. È quanto si legge in una nota congiunta dei due partiti in cui si annuncia: “L’attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all’onorevole Cesa, parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera”.

“L’iniziativa politica di Lega e Udc è una risposta a quel mondo cattolico disorientato che nel tempo ha ingrossato le fila del non voto e per i tanti amministratori sui territori”, afferma il deputato e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo. Per il deputato siciliano che è l’artefice del patto tra la Lega e l’Udc “con Matteo Salvini e Lorenzo Cesa, che ringrazio per la generosità e la lungimiranza con cui hanno lavorato a questa intesa, intendiamo rimettere al centro dell’agenda politica italiana ed europea i valori cristiani e le autonomie ma anche temi strategici per lo sviluppo come le infrastrutture e l’indipendenza energetica”.