Lega e Udc insieme alle prossime elezioni europee: “Matteo Salvini e Lorenzo Cesa si sono confrontati e hanno condiviso che le prossime elezioni europee rappresenteranno un passaggio decisivo per il futuro del Vecchio Continente e dell’Italia”. È quanto si legge in una nota congiunta dei due partiti in cui si annuncia: “L’attuazione del patto federativo parlamentare viene affidata, per conto della Lega, al deputato Nino Minardo che, insieme all’onorevole Cesa, parteciperà alla costituzione del gruppo parlamentare Udc presso la Camera”.

Minardo: “Rimettere i valori cristiani al centro dell’agenda politica”

“L’iniziativa politica di Lega e Udc è una risposta a quel mondo cattolico disorientato che nel tempo ha ingrossato le fila del non voto e per i tanti amministratori sui territori”, afferma il deputato e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo. Per il deputato siciliano che è l’artefice del patto tra la Lega e l’Udc “con Matteo Salvini e Lorenzo Cesa, che ringrazio per la generosità e la lungimiranza con cui hanno lavorato a questa intesa, intendiamo rimettere al centro dell’agenda politica italiana ed europea i valori cristiani e le autonomie ma anche temi strategici per lo sviluppo come le infrastrutture e l’indipendenza energetica”. “Adesso – dichiara Minardo – si rafforza un lavoro di presenza in termini di proposte in Parlamento e nei territori per raccogliere le istanze di un mondo, quello cattolico e moderato, che chiede che valori come quelli della Famiglia e della vita ritrovino una classe dirigente nazionale e locale attenta e proattiva”, conclude.

Elezioni europee, quando si vota

Le elezioni europee del 2024 si tengono nei 27 Stati membri dell’Unione Europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso dal Consiglio dell’Unione Europea. In Italia le urne vengono aperte sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni. Possono votare tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 9 giugno 2024.