Elezioni siciliane. Sono 118 i sindaci eletti, due i Comuni che andranno al ballottaggio, ovvero Palagonia nella provincia di Catania e Scicli nella provincia di Ragusa. Nonostante l’infinta lentezza nell’elaborazione dei dati da parte di comuni, prefetture e Regione, sono ormai praticamente concluse le operazioni sia pure ad oltre 24 ore dall’avvio degli scrutini

Ecco a seguire TUTTI I DATI delle elezioni nei 120 comuni siciliani

I Comuni dove si è votato con il sistema proporzionale

E come detto, ci saranno pochi ballottaggi in Sicilia. Nella nostra Isola si è votato con il sistema proporzionale, che prevede il ballottaggio in caso non si superi il 40 per cento dei consensi, in 13 Comuni fra cui i due capoluoghi Palermo e Messina, ma gli elettori hanno avuto le idee abbastanza chiare e in alcuni casi la vittoria dei sindaci è stata schiacciante.