Crescono le sigle non confederali nelle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende pubbliche. La Fials è forse il sindacato autonomo che cresce di più in questa tornata.

Si conferma primo all’interno dell’ARPA Sicilia con 92 voti di lista e 5 seggi assegnati, conquistando un seggio in più rispetto alle ultime elezioni del 2015 dove già si era piazzata in testa rispetto alle altre sigle sindacali. Si conferma il secondo sindacato all’ASP Palermo con 810 voti di lista, contro i 708 dell’ultima tornata elettorale del 2015, conquistando così 2 seggi in più per un totale di 12 rappresentanti Fials eletti nella RSU a fronte di un totale di 42. In calo tutte le altre sigle perdono rappresentanti (Cisl scende a 16 mentre la Cgil e la Uil perdono 2 seggi a testa).

Proprio all’asp Palermo Giuseppe Forte è risultato il primo degli eletti in assoluto rispetto ai candidati di tutte le sigle ottenendo ben 287 voti personali. Il più amato dal personale.

Altro dato quello dell’Istituto Zooprofilattico di Sicilia, dove ottiene, rispetto alle precedenti RSU, un seggio in più salendo da 2 a 3. All’Arnas Civico sono 136 i voti di lista contro i 50 di tre anni fa, che fanno scattare un seggio in più, salendo così a 2 rappresentanti RSU