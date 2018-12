La Cisl Funzione Pubblica Palermo Trapani si conferma primo sindacato alle elezioni Rsu del pubblico impiego al comune di Trapani.

Da lunedì 17 ad oggi fino alle 13, hanno votato in tutto 399 lavoratori sui 449 aventi diritto. Il sindacato dunque, ha ottenuto 185 voti conquistando così complessivamente 6 seggi su 12.

“I lavoratori pubblici hanno premiato la politica sindacale della Cisl e della Cisl Fp – spiegano Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Marco Corrao segretario generale aggiunto della Cisl Funzione Pubblica di Palermo Trapani -, in questi anni di difficoltà economiche abbiamo portato avanti efficacemente la tutela dei diritti dei lavoratori del Pubblico Impiego. Siamo molto soddisfatti del nostro primato al Comune di Trapani, una conferma del buon lavoro fin qui svolto, l’impegno adesso sarà quello di proseguire su questa strada, collaborando nel rispetto dei ruoli, in modo fattivo, anche con l’amministrazione Tranchida”. “Un impegno quello nostro – prosegue Corrao – che va nella direzione del cambiamento e dell’innovazione , rivendicando sempre di più la contrattazione aziendale quale unico strumento per valorizzare la professionalità dei pubblici impiegati”. Il segretario Cisl Palermo Trapani La Piana, conclude “la Cisl Fp conferma di essere un sindacato capace di impegnarsi concretamente con il doppio obiettivo di migliorare la pubblica amministrazione tutelando i lavoratori ma allo stesso tempo garantire servizi efficaci adeguati alle esigenze dei cittadini. Un grande ringraziamento va a tutti i candidati eletti e ai non eletti. Ci impegneremo sempre di più affinché si possa portare avanti un progetto di rilancio della Pubblica amministrazione all’insegna della innovazione, allontanando sprechi e inefficienze e puntando tutto sulla professionalità dei lavoratori”.