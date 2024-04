Lionti, "Un premio al servizio assicurato dalla Uilcom Sicilia"

Uilcom-Uil è la lista più votata dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle elezioni Rsu alla Konecta, ex Comdata, di Palermo. Ben 240 preferenze e due eletti – Rosellina Rossi e Claudia Lo Buono – per il “Sindacato delle Persone” che in precedenza non aveva rappresentanti nell’organismo sindacale aziendale. Sono andati invece 201 voti alla Fistel e 2 seggi, 123 (1 seggio) alla Slc, 44 (1) alla Ugl.

“Un risultato esaltante che premia il servizio sindacale assicurato ogni giorno dalla Uilcom Sicilia con il segretario generale Marco Scramuzza e tutto il suo gruppo dirigente”, afferma Luisella Lionti. Dalla segretaria generale della Uil Sicilia, inoltre, un “ringraziamento ai candidati Rsu della Uilcom, ma soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori di Konecta per avere concretamente manifestato fiducia alla nostra organizzazione di categoria per la passione e la coerenza del loro impegno”.

Il segretario generale Uilcom Sicilia, Marco Scramuzza, parla di “successo eclatante” e sottolinea “l’eccezionale lavoro di squadra, considerato come in Konecta Palermo fossimo l’unico sindacato che non aveva RSU elette”.