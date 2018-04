Colombino: "I dipendenti pubblici hanno premiato il nostro impegno"

La Cisal si afferma come il sindacato più rappresentativo in numerosi enti pubblici di Palermo e Provincia e sembra si avvii a diventare per la prima volta rappresentativo anche nel settore scuola : sono questi infatti i risultati delle elezioni delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) che dal 17 al 19 aprile si sono tenute in tutti gli uffici pubblici d’Italia e di cui è stato effettuato oggi lo spoglio nella provincia di Palermo come nel resto d’Italia .

“A Palermo la Cisal si conferma come il più autorevole e votato punto di riferimento dei lavoratori – dice il segretario Provinciale Confederale della CISAL di Palermo Gianluca Colombino – I dipendenti pubblici hanno premiato lo sforzo dei sindacati autonomi che hanno determinato il ritorno al tavolo nazionale di contrattazione con un ricorso alla corte costituzionale proprio della CISAL e firmato l’ultimo rinnovo contrattuale disdettandolo con disprezzo per l’esiguità delle somme ricevute il giorno appena successivo , non inchinandosi alle richieste della politica”.

La Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori) ha presentato diversi candidati in organizzazioni sindacali di comparto presentando i propri Dirigenti Sindacali in liste autonome come Confintesa Fp all’Inps, all’Inail e negli ordini professionali, Csa al Comune di Palermo e Anief nel comparto Scuola, piazzandosi come primo sindacato nel capoluogo siciliano all’Inps con 9 seggi sui 20 disponibili , all’Inail come prima forza sindacale per numero di voti alla lista ,al Comune di Palermo e all’Ordine degli Architetti.

“Fatta eccezione che per le agenzie fiscali e il comparto sanità siamo la prima organizzazione sindacale a Palermo – continua Colombino – e questo dimostra che i lavoratori hanno voluto premiare chi li ascolta e ridimensionare altre sigle che da troppo tempo vanno a braccetto con la politica. Grazie ai nostri candidati, agli eletti, ai nostri dirigenti che si sono impegnati sul territorio e a tutti coloro che hanno espresso una preferenza per noi: da oggi ripartiamo con ancora più convinzione, agendo solo per la difesa dei diritti dei lavoratori.