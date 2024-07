La presentazione del libro a villa Filippina

Le loro storie sono un inno alla forza, alla resilienza, alla capacità di rialzarsi e di ricominciare. Sono le storie di donne che hanno superato sfide e ostacoli, affrontato pregiudizi e difficoltà e che hanno trovato nel lavoro la chiave per un futuro migliore. “La determinazione e (è) la forza delle donne”, il nuovo libro curato da Delia Altavilla e Angela Di Marzo, raccoglie le testimonianze di dieci donne che hanno partecipato ad un laboratorio di scrittura creativa promosso dal coordinamento Donne della Cisl Palermo Trapani e presentato, l’1 luglio, a villa Filippina a Palermo.

Storie di vita e di cambiamento

Tra le pagine si incontrano donne che hanno superato la violenza domestica, donne che hanno accolto con amore ragazzi migranti giunti sulle coste siciliane, donne che si battono per la parità di genere nel mondo del lavoro, donne straniere che si confrontano con la diffidenza e le difficoltà di integrazione. Ogni storia è un esempio di coraggio, resilienza e determinazione.

Il filo conduttore che unisce i racconti è il lavoro, visto non solo come fonte di reddito, ma anche come strumento di emancipazione sociale e di crescita personale. Come sottolinea Federica Badami, segretaria organizzativa Cisl Palermo Trapani, “Il lavoro è meccanismo di socializzazione, fonte di scambio sociale e di identità individuale – continua – è grazie al lavoro che molte donne hanno trovato la forza per andare avanti, per ribellarsi ai pregiudizi e agli stereotipi”.

La scrittura come strumento di consapevolezza

Delia Altavilla, coordinatrice Donne Cisl Palermo Trapani, sottolinea l’importanza della scrittura creativa come strumento per dar voce alle esperienze personali, per acquisire consapevolezza del proprio percorso e per trovare la forza di comunicare i propri bisogni: “la scrittura creativa ci aiuta a trovare il significato di ciò che intendiamo comunicare e ci offre gli strumenti per comprendere il reale imponendoci la disciplina dell’ascolto. Essa può diventare strumento efficace nel mondo del lavoro sempre più piegato dalla sterile competitività e nell’isolamento del lavoratore che non si sente più parte di una comunità” – spiega Altavilla -.

Un impegno per la società

La presentazione del libro, avvenuta presso villa Filippina a Palermo, è stata una occasione per ribadire l’impegno della Cisl nella lotta contro la discriminazione di genere e per promuovere la parità di opportunità per le donne. “Il sindacato deve svolgere il suo ruolo sociale, valorizzando tutto ciò che nel mondo femminile è fonte di determinazione” ha dichiarato Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani.

